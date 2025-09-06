女醫學系畢業「愛上工廠男友」　媽勸分手：要門當戶對

▲女網友醫學系畢業，但男友學歷不高，母親勸她分手。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名醫學系畢業的女子近期在社群平台Threads發文表示，她愛上在工廠上班的男友，對方15歲就輟學出社會工作，但兩人的關係遭到母親極力反對，認為兩人不適合，勸她盡早分手、找個門當戶對的對象。這狀況讓她陷入兩難，不知道該堅持愛情，還是聽媽媽的話。

星洲網報導，這名女網友以「該堅持還是放手」為題發文稱，自身是醫學系畢業，男友則是受限家庭問題，早在15歲就輟學提早進入職場，沒有大馬教育文憑（SPM）。雖然她並不介意，但家人卻不斷質疑，「為什麼不找個受過更高教育的人？」這讓她開始感到動搖，內心糾結，開始對這段感情猶豫不決。

「如果我從未來的角度去想，要我男友加薪、提升生活（品質）是很困難的」，女子稱，雖然男友正在努力存錢，也打算跟她結婚，但現實層面的考量讓她不免感到擔憂，「如果我不繼續這段感情，又會被說成不願意和他共患難。」

女子也說，或許現在她還年輕，認為一起吃苦也沒關係，「但有時候我也會懷疑，以現在的經濟狀況，未來真的能撐得下去嗎？」

此文一出引發不少討論，大多數網友都建議她要更理智來做決定。也有人鼓勵她，可以支持男友進修，像是報考SPM或是報名技職課程，甚至創業，為兩人的將來做好規劃打算。

有類似經驗的網友也分享，自身擁有醫學學位，男友學歷不高，只是有SPM，一開始連汽車駕照都沒有，是騎父親的機車上班，如今憑藉努力工作有了自己的車，「別人可能看不起他，但我不介意，只要他努力工作有責任心」。