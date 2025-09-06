超毛！70年嬰兒車半夜「自行移動」　監視器全錄下

▲嬰兒車在無人操控下自行移動，時間長約10分鐘。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾特郡RWB拍賣商家8月30日凌晨驚現「靈異事件」，店內一台70年歷史的古董嬰兒車在無人操控下自行移動，時間長約10分鐘，整個過程都被監視器拍攝下來。

每日郵報報導，這台嬰兒車來自海克利爾地區（Highclere）一棟據傳經常發生超自然現象的老宅。拍賣行總監懷特（Jon White）透露，保全系統在凌晨2時偵測到異常動靜，調閱監視器發現這台藍色嬰兒車自行移動，且是斷斷續續移動。

這一幕讓整間店的人覺得毛骨悚然，懷特透露，「當我看到影片時非常困惑，傳給員工後他們都嚇壞了」。拍賣行所在的建築物以前是一間老超市，過去就有員工反映該處鬧鬼。

懷特雖然抱持懷疑態度，但坦言確實找不到合理解釋。懷特把影片上傳TikTok後引發網友熱議，觀看次數突破23萬次，已知畫面中門後閃爍光源是人臉辨識系統LED燈。

網友針對這段影片反應兩極，有人質疑是用繩索造假，也有人堅信這是超自然現象。