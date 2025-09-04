六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

▲北市北投3死命案，現場留遺書「希望活著的人過得好好的」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區本月1日發生一起家庭悲劇，李姓男子探視雙親時發現家裡房間反鎖，故會同里長、鎖匠破門，進入後驚見房內外婆、爸媽陳屍房間，現場更留有字條，內容是「希望活著的人過得好好的」。檢警初步排除外力介入，相驗後遺體發還家屬。據悉，86歲吳姓外婆因沉迷賭博欠下上千萬元債務，雖已償還大部分，但仍疑似難解心結，最終釀成憾事。

據了解，報案的李姓男子當時持鑰匙開門，卻發現房間反鎖，他心生警覺，隨即通知里長協助，並找來鎖匠開門。沒想到房門打開後，赫然發現69歲父親（餐飲師傅）、64歲母親（美容業）與86歲外婆均陳屍房內。

士檢外勤檢察官2日會同法醫相驗後，確認3人並無他殺跡象，已發還家屬處理後事。

據悉，吳姓外婆疑因沉迷地下六合彩，欠下上千萬元賭債，近年雖努力還款，僅剩不到百萬元，但長期經濟壓力，疑似因此萌生絕念，釀成全家憾事，吳姓女兒更代筆寫下「希望活著的人過得好好的」。

回顧台灣社會，六合彩曾在1980年代盛行一時，街頭巷尾人人追逐「明牌」，甚至拜神求號碼，當年還拍成電影《0099大發財》，由卓勝利、文英等人主演，寫實描繪「一夕致富、瞬間輸光」的荒誕景象。

當時不少人沉迷簽賭，一旦發財夢碎，甚至怒丟供奉的神像，導致一度「落難神明」激增，成為特殊的社會現象。藝人豬哥亮也曾因深陷六合彩欠下巨債，一度跑路海外，直到東山再起才重返舞台，至今仍被視為簽賭文化的典型案例。如今北投這起憾事，讓人再次看到賭博背後的沉重代價。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995