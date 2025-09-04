　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

▲台北市北投區3死，遺體2日相驗完畢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市北投3死命案，現場留遺書「希望活著的人過得好好的」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區本月1日發生一起家庭悲劇，李姓男子探視雙親時發現家裡房間反鎖，故會同里長、鎖匠破門，進入後驚見房內外婆、爸媽陳屍房間，現場更留有字條，內容是「希望活著的人過得好好的」。檢警初步排除外力介入，相驗後遺體發還家屬。據悉，86歲吳姓外婆因沉迷賭博欠下上千萬元債務，雖已償還大部分，但仍疑似難解心結，最終釀成憾事。

據了解，報案的李姓男子當時持鑰匙開門，卻發現房間反鎖，他心生警覺，隨即通知里長協助，並找來鎖匠開門。沒想到房門打開後，赫然發現69歲父親（餐飲師傅）、64歲母親（美容業）與86歲外婆均陳屍房內。

士檢外勤檢察官2日會同法醫相驗後，確認3人並無他殺跡象，已發還家屬處理後事。

據悉，吳姓外婆疑因沉迷地下六合彩，欠下上千萬元賭債，近年雖努力還款，僅剩不到百萬元，但長期經濟壓力，疑似因此萌生絕念，釀成全家憾事，吳姓女兒更代筆寫下「希望活著的人過得好好的」。

回顧台灣社會，六合彩曾在1980年代盛行一時，街頭巷尾人人追逐「明牌」，甚至拜神求號碼，當年還拍成電影《0099大發財》，由卓勝利、文英等人主演，寫實描繪「一夕致富、瞬間輸光」的荒誕景象。

當時不少人沉迷簽賭，一旦發財夢碎，甚至怒丟供奉的神像，導致一度「落難神明」激增，成為特殊的社會現象。藝人豬哥亮也曾因深陷六合彩欠下巨債，一度跑路海外，直到東山再起才重返舞台，至今仍被視為簽賭文化的典型案例。如今北投這起憾事，讓人再次看到賭博背後的沉重代價。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新青安重大鬆綁！　營建股11檔飆漲停
快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」　送醫搶救中
快訊／新青安重大鬆綁！　行政院今拍板
不滿羅智強踢館黃暐瀚　沈富雄重批：中間選民不要你這嘴臉
恐怖瞬間曝！台中女騎士遭「吞噬」　重輾胸腹四肢亡
「4個兒子全死了」台中百歲嬤跌地求救　見警泣訴
欠千萬賭債！　一家3口陪葬
快訊／高雄女腐屍今解剖　妹妹悲痛現身
前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

酒後男人間隔會變小！瞬間撕破麻吉衣服硬舔　他反擊傷人賠8萬

台南76歲翁駕車出事了！右轉突衝撞機車...行人險挨撞

替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

恐怖瞬間曝！台中女騎士遭聯結車「吞噬」　重輾胸腹四肢亡

屏東萬巒女子夜間遛狗遭襲胸！惡狼「抓了就跑」　特徵曝光

六合彩惡夢再現！北投86歲嬤欠千萬賭債拚命還　一家三口陪葬

「4個兒子全死了」台中百歲獨居嬤跌地求救　見警泣訴辛酸

快訊／高雄女腐屍今解剖查死因　妹悲痛現身：先把後事處理好

偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

房貸爆「開水龍頭」市場歡呼　營建股11檔亮燈

「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」

「琵琶」颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」

陸裁定對美「光纖」企業續徵反傾銷稅　最高稅率78.2％

AirPods Pro 3發表在即　傳採隱藏式按鍵、充電盒更輕薄

鷄籠中元祭放水燈9／5登場　當天全市暫停垃圾清運1天

國民黨「尊重」洪秀柱出席中共抗戰閱兵　綠：一聲不吭是有何把柄？

快訊／台大資工碩士生「體育館泳池溺水」一度命危！　送醫搶救中

禾榮科申購夯！抽中一張有望現賺25萬元　首日就破7萬筆參與

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

社會熱門新聞

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

快訊／手術害2死　網紅名醫200萬交保

更多熱門

相關新聞

北市每3人有1人買房選北投　建商稱1區段「委屈了」

北市每3人有1人買房選北投　建商稱1區段「委屈了」

房市大環境不佳，但北士科受惠輝達效應，買氣堅挺，近來北市預售實登有高達1/3都由北投貢獻。北士科分為軟橋段、新洲美段，目前均價前者較高。有業者認為，新洲美段具有河岸優勢，是高端客戶更需要的，「現在的行情委屈了，未來價格有望超車軟橋段。」

17歲少年暑假無照騎北投　自撞墜谷

17歲少年暑假無照騎北投　自撞墜谷

惡火3死！堆雜物阻逃生　早餐店老闆交保

惡火3死！堆雜物阻逃生　早餐店老闆交保

快訊／北投民宅火警！9旬老婦嗆傷送醫

快訊／北投民宅火警！9旬老婦嗆傷送醫

死囚沈岐武求再審　稱每日念佛1萬次迴向

死囚沈岐武求再審　稱每日念佛1萬次迴向

關鍵字：

北投3死家庭悲劇賭債遺書

讀者迴響

熱門新聞

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

忘關麥？習近平普丁聊器官移植、長生不老

不是詐騙！他ATM領1000抽中1.5萬大獎

王牌AV女優不幹了！　原因曝光

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面