王牌AV女優不幹了！　原因曝光

王牌AV女優小那海綾不幹了！　原因曝光

▲▼AV女優小那海綾（小那海あや）。（圖／翻攝IG／073ay_a）

▲AV女優小那海綾（小那海あや）。（圖／翻攝IG／073ay_a，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

AV女優小那海綾（小那海あや，原藝名：佐々波綾）以甜美形象、敬業態度成為片商的金牌女優。然而，出道僅兩年她便宣布引退，並且所有作品突然下架，掀起外界對原因的種種猜測。近日，她終於敞開心扉，分享了當初離開的真相，背後故事令人深思。

AV專欄作家一劍浣春秋透露，她原本是出版社的漫畫編輯，工作雖穩定但缺乏新挑戰。一次街頭偶遇星探，讓她萌生轉行的念頭。她坦言剛進業界時也緊張害羞，但意外地，她發現自己沉浸其中，甚至成為市場中最受歡迎的「發片機器」。然而，光鮮亮麗的背後，暗藏著更深的壓力與矛盾。

▲▼AV女優小那海綾（小那海あや）。（圖／翻攝IG／073ay_a）

隨著名氣攀升，她的身分逐漸曝光，甚至被家鄉鄰里認出，這讓她對未來產生疑慮。她擔心有朝一日若不再是女優，是否能重回普通人的生活。同時，網路上的酸言酸語也如影隨形，從外貌到身材的攻擊，讓她身心俱疲。儘管她努力承受，但年僅20歲的她終究不堪重負，萌生退意。

引退的過程也並非一帆風順。她與經紀公司幾經拉扯，最終以「已找到新工作」為由迫使公司放人。而作品下架的決策，則是受其當時戀人的要求。她坦言，當時甚至不知道作品可以下架。一劍浣春秋透露，要全面下架作品需列出完整清單，耗時耗力，且部分片商僅刪除名字卻仍在銷售。這段過程充滿無奈，也成了她引退後的另一層隱痛。至於真相是否如她所述，外界已難以求證，過去的經紀公司早已解散，相關人員也不再發聲。

ChatGPT宣布推出新功能！
女大生遭性侵！惡狼逞慾前播「茄子蛋神曲」栽了
江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
江祖平公開「性侵醜聞」男方清晰照！

相關新聞

AV女優小那海綾突穿「兄弟球衣」曬辣照

AV女優小那海綾突穿「兄弟球衣」曬辣照

26歲日本AV女優小那海綾（小那海あや）昨日（29）更新動態，上傳一張身穿台灣中職「中信兄弟」春訓球衣的照片，火速吸引大批台灣粉絲關注。她曾以藝名佐佐波綾拍AV，一度引退又改名回歸，網友熱情敲碗「歡迎來台灣看棒球」！

小那海綾

