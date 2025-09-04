王牌AV女優不幹了！　原因曝光

▲AV女優小那海綾（小那海あや）。（圖／翻攝IG／073ay_a，下同）

記者葉國吏／綜合報導

AV女優小那海綾（小那海あや，原藝名：佐々波綾）以甜美形象、敬業態度成為片商的金牌女優。然而，出道僅兩年她便宣布引退，並且所有作品突然下架，掀起外界對原因的種種猜測。近日，她終於敞開心扉，分享了當初離開的真相，背後故事令人深思。

AV專欄作家一劍浣春秋透露，她原本是出版社的漫畫編輯，工作雖穩定但缺乏新挑戰。一次街頭偶遇星探，讓她萌生轉行的念頭。她坦言剛進業界時也緊張害羞，但意外地，她發現自己沉浸其中，甚至成為市場中最受歡迎的「發片機器」。然而，光鮮亮麗的背後，暗藏著更深的壓力與矛盾。

隨著名氣攀升，她的身分逐漸曝光，甚至被家鄉鄰里認出，這讓她對未來產生疑慮。她擔心有朝一日若不再是女優，是否能重回普通人的生活。同時，網路上的酸言酸語也如影隨形，從外貌到身材的攻擊，讓她身心俱疲。儘管她努力承受，但年僅20歲的她終究不堪重負，萌生退意。

引退的過程也並非一帆風順。她與經紀公司幾經拉扯，最終以「已找到新工作」為由迫使公司放人。而作品下架的決策，則是受其當時戀人的要求。她坦言，當時甚至不知道作品可以下架。一劍浣春秋透露，要全面下架作品需列出完整清單，耗時耗力，且部分片商僅刪除名字卻仍在銷售。這段過程充滿無奈，也成了她引退後的另一層隱痛。至於真相是否如她所述，外界已難以求證，過去的經紀公司早已解散，相關人員也不再發聲。