社會 社會焦點 保障人權

鶯歌10歲、7歲小姊弟「餓到癱軟躺床」！家中滿地髒亂　現況曝光

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市三峽警分局鶯歌分駐所員警日前協助社工進行脆弱家庭訪查時，發現一對由曾吸毒、精神狀況不佳的單親父親所照顧的小姊弟，竟在家中餓到癱軟，身體虛弱地躺在床上，似乎也沒有洗澡、換衣服，令人心疼，警方與社工評估後，將孩子帶回派出所休息，並連繫孩子的姑姑暫時協助照顧，確保孩子生活無虞。

新北市衛生局社工8月26日晚間通知警方，前往鶯歌一處民宅進行脆弱家庭訪視，2名員警到場後發現，該戶為單親家庭，父親精神狀況不佳、生活自理困難，父親自述曾經吸毒，但並未有吸毒前科、非毒品列管人口。

員警與社工放眼望去，整個家中雜亂不堪，滿桌滿地均是散落的垃圾，沙發上也被各式物品給佔據，根本無處落座，而10歲與7歲的小姊弟超過1天沒有進食，虛弱地躺在床上，貌似沒有洗澡，身上的衣物也未清洗，令人心疼不已。

警方與社工經評估後，認為應立即安置這對小姊弟，經生父同意後，先將小姊弟帶返派出所休息，並買了布丁、麵包、零食等物讓孩子們先充饑，隨後聯繫孩子的姑姑前來，所幸姑姑願意暫時承擔照顧責任，確保孩子就學、生活不受影響。

