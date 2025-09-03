　
社會 社會焦點 保障人權

北投工地命案！清潔工持鐵管猛砸同事頭胸致死　傷害致死起訴

▲▼ 士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市北投區潘姓工人打死58歲張姓同事今遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）宣布進駐北投設立台灣總部，不料鄰近工地卻在今年5月爆發命案。31歲潘姓工人因清潔工作與47歲張姓同事發生口角，竟持鐵質鍍鋅圓管猛砸對方頭部與四肢，並徒手攻擊，導致張男送醫不治。士林地檢署偵結後，今（3）日依《刑法》傷害致死罪提起公訴，全案將由國民法官法庭審理。

今年5月11日下午3時許，北投區某處新建工程工地地下1樓。潘男與張男同為某家企業社派遣的臨時清潔工，當天疑因清潔工作發生爭執。潘男雖無殺人故意，但持工地鍍鋅圓管猛擊張男雙腿，將其打倒在地，見張男無力起身推車，竟又徒手毆打頭部，並持圓管再度猛擊胸部、四肢與臀部。

張男疼痛難耐，曾要求潘男協助叫救護車。潘男發現張男已無法站立行走，才打電話通知公司負責人，並與工地副所長合力將張男抬上地面，隨後由救護車送往台北榮總急救，惟張男當日傍晚6時20分仍因腦損傷、血胸、肺部脂肪栓塞與全身軟組織出血不治。

張男身亡後，其母親與妹妹等家屬向警方提出告訴，北投分局受理後報請士林地檢署偵辦。檢方認定潘男行為雖非蓄意殺人，但明知持續以鐵器毆打頭胸四肢可能造成致命後果，仍執意施暴，符合《刑法》第277條第2項「傷害致死罪」，依法提起公訴。

依《國民法官法》規定，涉及傷害致死等重大案件，將由職業法官與國民法官共同組成合議庭審理。潘男一案起訴後，全案將移審士林地院國民法官法庭，未來審判過程將由法官與國民法官共同決定其刑責。

台積電渣夫多次偷吃得性病　美女正宮「冷靜抓猴」反被家暴

