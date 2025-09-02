味噌湯摻「夾竹桃碎葉」毒害伯父　高中生：打呼聲太吵想殺他

▲ 日本一名18歲高中生涉嫌在味噌湯中摻入有毒植物夾竹桃的葉片，以此殺害同住的伯父而遭逮捕。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

日本千葉縣警方最近逮捕一名18歲高中三年級男學生，原因是他涉嫌在自家準備的味噌湯中摻入有毒植物夾竹桃的葉片，企圖殺害與他同住的伯父。警方指出，少年遭逮後已坦承犯案動機，是因無法忍受伯父的打呼聲，所以起了殺意。

《千葉電視台》報導，案件發生於2025年7月，地點位於千葉縣市原市，少年當時涉嫌在家中將夾竹桃葉切碎後放入味噌湯端給伯父飲用。伯父在喝下後立即感覺味道異常，隨即吐出。

受害者雖幸運撿回一命，但仍出現口腔麻痺與腹痛等症狀。警方表示，相關單位從食餘檢體發現，少年伯父所引用的湯內含有致死量以上的毒素「夾竹桃苷（Oleandrin）」，這是一種會作用於神經的強烈毒素。

另一方面，少年在投毒事件約6小時後，因在JR千葉車站內的廁所持鐵鎚攻擊兩名女性，當場被捕。少年在供述中承認計畫殺害伯父，「我受不了伯父大聲的鼾聲，所以我想殺掉他。」警方目前仍在釐清少年取得夾竹桃的管道，全案已於上月移送交家庭法院審理。

延伸閱讀

▸ 知名YTR坦承出軌被抓包！看女觀眾色情直播 他道歉：比被狗X還爛

▸ 夫妻無房事9年！她信老公只是玩小三肉體 一票人搖頭：妳順位更低

▸ 原始連結