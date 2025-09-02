奪命2關鍵曝！水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

▲板橋奪命絞肉機未有緊急斷電裝置。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段巷內一處民宅今（2日）中午11時許傳出一起死亡意外，一名70歲的陳姓老婦在包水餃時，右手不慎遭絞肉機捲入，待郵差發現意外、通報警消到場時，陳女已經滿臉肉餡、疑似因此窒息而失去呼吸心跳，經送往亞東醫院搶救後，仍宣告不治，警方認定此為意外身亡，明日將進行相驗釐清死因，但勞檢處認定雇主對本件意外涉有過失，將依違反職安法函送新北地檢署偵辦，未來會依職安法處3至30萬元罰鍰。

▼板橋水餃女緊急送往亞東醫院急救仍宣告不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，當時53歲張姓郵差行經該處送信投遞時，意外發現大門打開，且陳女趴臥在絞肉、攪拌混合機上，已經一動不動，嚇得連忙報案求救。警消到場後發現陳女右手被捲入絞肉機內，且頭部趴在攪拌的地方，臉上滿是肉餡，立即破壞機器協助脫困，惟當下陳女已經沒有呼吸心跳，經送往亞東醫院搶救後仍宣告不治。

警方初步調查，陳女於該處從事水餃攤販絞肉工作，並通知雇主62歲吳男到案說明，初步了解吳男未依勞基法規定雇用員工，後續將通報勞工局依權責處理。據悉，死者聘僱於該食品行工作不到半年，水餃製作完成後就在板橋南雅市場販售，同時也兼賣魚，食品行吳姓老闆平時非常低調，都雇用二度就業的老阿姨，警方已通知陳女兒子到場，目前已報請新北地檢署，明天將進行刑事相驗、釐清死因。

新北市勞檢處表示，經調查發現，陳女使用絞肉、攪拌混合機從事拌料作業時，因此機器未設置安全護圍，造成陳女手臂遭捲入後受困，加上該機械亦未設置緊急動力遮斷裝置，直到其他人發現後才通知消防局前往救護，經送醫急救後仍不治死亡。

勞檢處已勒令現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工使用肇災攪拌機。本案雇主已自承僱用陳姓勞工，經勞檢處認定雇主對本件意外涉有過失，將函請新北地檢署偵辦，未來如經不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定，將依職安法第43條處3至30萬元罰鍰。勞檢處同時將督促雇主履行職災補償責任，並將個資轉送勞保局提供必要的協助，勞工局也將協助家屬辦理職災現金慰助。