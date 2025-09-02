好友為3500元毒債翻臉！還持槍互嗆　台南「雙槍俠」落網

▲歸仁警持搜索票攻堅，現場起獲改造手槍與子彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警方再破槍毒案！歸仁分局於8月中接獲報案，陳姓、楊姓兩名男子原本是好友，因購買毒品的3500元發生糾紛反目成仇，甚至還持槍互嗆，警方成功策動45歲陳姓犯嫌後，從他家中取出1把改造手槍及子彈，而後再攻堅逮捕45歲楊姓犯嫌，並起獲1把改造手槍及子彈。

歸仁警組成專案小組，報請台灣台南地方檢察署宙股檢察官陳琨智指揮偵辦，經蒐證調查後，向台南地院聲請搜索票獲准。於8月28日攻堅台南市南區某民宅，當場將楊姓犯嫌拘捕到案，並起獲1把改造手槍及子彈6顆，成功瓦解這起因毒品債務衍生的槍械案。

警方指出，楊姓男子平時擁槍自重還自稱「雙槍客」，他從陳姓友人處取得安非他命後，曾一直未給對方3500元，導致雙方決裂，甚至拿槍互嗆，警方將兩人逮捕後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，將兩名犯嫌移送台南地檢署偵辦，並持續追查槍枝來源與幕後主使。

歸仁分局長廖水池強調，非法槍械嚴重危害社會治安，警方將持續用心投入治安維護，強力打擊槍械、毒品、幫派及詐欺等犯罪，展現守護市民安全的決心。副分局長林逸新也呼籲，若民眾發現可疑人、事、物，應立即與警方聯繫，共同打擊不法，維護社會安寧。