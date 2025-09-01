快訊／成大化工系實驗室爆炸冒煙！2學生受傷送醫

▲成大化工系實驗室今午後驚傳化學爆炸冒煙事故，消防緊急搶救。（民眾提供，下同）



記者林東良／台南報導

台南成大校園驚傳化學物質爆炸意外！1日下午成功大學自強校區化工系疑因實驗發生鈉遇水反應爆炸事件，現場冒出大量煙霧，2名男女學生手部灼傷送醫，所幸皆意識清醒，並無生命危險。

消防局指出，１日下午2時37分接獲通報，指稱成大化工系實驗室發生化學物質爆炸事故，立即出動東門等消防人車共5車11人趕往現場，消防人員下午2時49分許抵達現場後，立即展開搶救，但未見明顯火勢。

初步了解，現場並未引發明火，但大量煙霧竄出，消防人員於下午3時7分許成功撲滅，確認現場安全。初步勘查，現場為實驗室之鈉與四氫咲喃反應，燒燬抽風櫃燃燒面積約3平方公尺，2人受傷送醫。

此次事故共造成1男1女兩名學生受傷，22歲吳男，臉1度與雙手前臂傷燙傷；22歲李女22歲顏面與手燒燙傷，目前均意識清醒。確實起火原因及財物損失由消防局會同校方進一步查處中。消防局呼籲，學校實驗室進行化學實驗時，必須嚴格遵守操作規範，妥善控管反應條件，避免憾事發生。

成大說明，今下午化工系研究所在實驗室操作有機溶劑除水作業，過程中因運用金屬鈉去除水分，卻不慎發生意外，造成 2 名學生輕微灼傷，其中一名為化工系碩一新生、另一名為中正大學學生，獲報後校安中心、環衛中心第一時間已到場了解，並趕緊協助學生送醫。

成大也說，有鑑於金屬鈉具有危險性，實驗室老師已決定取消運用金屬鈉除水實驗，改利用其他方式進行，以維護學生安全；後續會進一步關懷學生受傷復原情況。

