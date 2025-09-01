新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

▲ 劉惠英遭新婚丈夫殺害。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓SBS節目《想知道真相》揭露一起悲劇，一名結婚僅3個月的新娘窒息身亡，警方發現他殺跡象展開調查，並逮捕其丈夫徐姓男子。調查發現兩人交往期間曾因懷孕、流產及性關係問題爭執，女方也曾提出離婚，最終仍遭丈夫毒手，全案目前仍在地方法院審理中。

Edaily報導，30日播出的《想知道真相》曝光這起事件，死者劉惠英（音譯）今年3月13日身亡，當時新婚僅3個月，死因為頸部壓迫造成窒息。警方發現她上嘴唇瘀青及頸部的紅線後，研判後有他殺可能並著手調查。

節目製作單位追查發現，劉惠英遇害當天鄰居曾聽見詭異聲響，「拖曳重物的聲音、用力拍打的聲音和似乎被什麼東西壓得喘不過氣的女性聲音。」

調查發現兇手正是她的新婚丈夫徐男，在劉惠英的葬禮上被警方依殺人罪嫌緊急逮捕。徐男甚至擔任葬禮喪主，接待前來弔唁的親友時絲毫看不出異狀。

徐男平時經營皮拉提斯工作室，兩人相戀10個月後步入禮堂。他落網後向警方供稱，是因不滿妻子無視自己，出於憤怒偶然殺人，還主張「因妻子拒絕發生性關係才殺了她」。

調查指出，兩人交往6個月後劉惠英懷孕，平時一直想要孩子的徐男高興不已，準備和劉女結婚期間，兩人赴越南旅遊，但徐男在旅途中不斷要求發生關係，而劉女雖因擔心腹中胎兒拒絕，但在徐男死纏爛打之下同意，最終導致流產。

劉女流產後仍持續出血一個月，就醫診斷為子宮外孕，因此動手術切除輸卵管。但徐男仍持續要求發生性關係，友人透露他還曾向妻子說，「只要我想要，妳就必須做。」

悲劇發生前2個月，劉女於今年1月向徐男提離婚，也曾傳訊息向身邊友人坦言，「因丈夫不斷要求做愛感到痛苦」、「後悔結婚了」。

這起案件仍在審理中，徐男此前二度以尚未聘請律師為由要求延後開庭，檢方指責被告刻意找藉口延期，首爾南部地方法院直到7月才開庭審理。