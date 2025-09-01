　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新婚3月人妻「拒絕愛愛」慘死！鄰居聞怪聲　老公葬禮上被捕

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 劉惠英遭新婚丈夫殺害。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓SBS節目《想知道真相》揭露一起悲劇，一名結婚僅3個月的新娘窒息身亡，警方發現他殺跡象展開調查，並逮捕其丈夫徐姓男子。調查發現兩人交往期間曾因懷孕、流產及性關係問題爭執，女方也曾提出離婚，最終仍遭丈夫毒手，全案目前仍在地方法院審理中。

Edaily報導，30日播出的《想知道真相》曝光這起事件，死者劉惠英（音譯）今年3月13日身亡，當時新婚僅3個月，死因為頸部壓迫造成窒息。警方發現她上嘴唇瘀青及頸部的紅線後，研判後有他殺可能並著手調查。

節目製作單位追查發現，劉惠英遇害當天鄰居曾聽見詭異聲響，「拖曳重物的聲音、用力拍打的聲音和似乎被什麼東西壓得喘不過氣的女性聲音。」

調查發現兇手正是她的新婚丈夫徐男，在劉惠英的葬禮上被警方依殺人罪嫌緊急逮捕。徐男甚至擔任葬禮喪主，接待前來弔唁的親友時絲毫看不出異狀。

徐男平時經營皮拉提斯工作室，兩人相戀10個月後步入禮堂。他落網後向警方供稱，是因不滿妻子無視自己，出於憤怒偶然殺人，還主張「因妻子拒絕發生性關係才殺了她」。

調查指出，兩人交往6個月後劉惠英懷孕，平時一直想要孩子的徐男高興不已，準備和劉女結婚期間，兩人赴越南旅遊，但徐男在旅途中不斷要求發生關係，而劉女雖因擔心腹中胎兒拒絕，但在徐男死纏爛打之下同意，最終導致流產。

劉女流產後仍持續出血一個月，就醫診斷為子宮外孕，因此動手術切除輸卵管。但徐男仍持續要求發生性關係，友人透露他還曾向妻子說，「只要我想要，妳就必須做。」

悲劇發生前2個月，劉女於今年1月向徐男提離婚，也曾傳訊息向身邊友人坦言，「因丈夫不斷要求做愛感到痛苦」、「後悔結婚了」。

這起案件仍在審理中，徐男此前二度以尚未聘請律師為由要求延後開庭，檢方指責被告刻意找藉口延期，首爾南部地方法院直到7月才開庭審理。

08/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／9縣市大雨特報！大雷雨轟2地
開學日「孩子突請假一周」　媽媽崩潰曝原因！一票家長：我們家也
福島食品將全面取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃得很開心
台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」　工作人員全看傻
快訊／台灣納智捷電動車宣布降價
北京93閱兵　台灣擬出席政要名單一次看
台灣新車銷量慘跌！　最新排名曝
床邊有簾子！　「逢甲大學宿舍」豪華照曝

2台人「沖繩潛水」喪命！

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

他搶小孩紀念帽　遭網友肉搜起底

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

阿富汗強震250死500傷　展開大規模救援

他看大谷噴掉千萬　死後1原因害妻被查稅

大韓航空班機延誤　竟因空服集體遲到

繞過國會　川普取消49億美元援外資金

烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

東京AV片場驚見腐屍！35歲男1習慣慘遭棒擊致死

阿富汗爆規模6.0極淺強震！　至少9死

30多年前埋下！黛妃「時空膠囊」意外曝光

2台人「沖繩潛水」喪命！

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

可能有新颱風　路徑估大迴轉

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

光電板壽命將盡！日本政府認了：回收費用沒共識

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

女把10隻倉鼠丟馬桶沖掉！IG限動被罵爆

