高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

▲該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市橋頭區一家打著「桌遊店」名號的店面，實則暗中經營職業賭場，吸引賭客上門。高雄市岡山警分局接獲線報後，經多日蒐證，於日前持搜索票前往查緝，當場逮捕包含負責人、荷官及賭客在內的19人，並查扣高達新台幣182萬餘元的百家樂籌碼，成功瓦解這個不法賭博場所。

這家位於橋頭區仕隆路的桌遊店，長期以合法掩護非法，吸引賭客以現金兌換籌碼，在店內下注百家樂。警方在接獲民眾檢舉後，立即成立專案小組進行調查，經過多日的蒐證，掌握了該賭場的運作模式與確切事證。

30日晚上10時30分許，專案小組見時機成熟，持法院核發的搜索票進入店內。現場賭客與工作人員措手不及，警方當場逮捕19人，其中包含24歲的孫姓女負責人、李姓等4名荷官（18歲到35歲）及13名賭客。警方在現場查扣了新台幣10萬元的賭資、總值超過182萬元的百家樂籌碼、點鈔機等證物。

▲警方當場逮捕19人，其中包含24歲的孫姓女負責人、李姓荷官及13名賭客。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方在訊後，已依《刑法》賭博罪，將全案移送橋頭地檢署偵辦。岡山分局表示，警方將持續鎖定類似的非法場所，主動出擊，強力掃蕩，以確保社會治安與善良風氣。