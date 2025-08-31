　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

▲▼警方表示，該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市橋頭區一家打著「桌遊店」名號的店面，實則暗中經營職業賭場，吸引賭客上門。高雄市岡山警分局接獲線報後，經多日蒐證，於日前持搜索票前往查緝，當場逮捕包含負責人、荷官及賭客在內的19人，並查扣高達新台幣182萬餘元的百家樂籌碼，成功瓦解這個不法賭博場所。

這家位於橋頭區仕隆路的桌遊店，長期以合法掩護非法，吸引賭客以現金兌換籌碼，在店內下注百家樂。警方在接獲民眾檢舉後，立即成立專案小組進行調查，經過多日的蒐證，掌握了該賭場的運作模式與確切事證。

▲▼警方表示，該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝）

30日晚上10時30分許，專案小組見時機成熟，持法院核發的搜索票進入店內。現場賭客與工作人員措手不及，警方當場逮捕19人，其中包含24歲的孫姓女負責人、李姓等4名荷官（18歲到35歲）及13名賭客。警方在現場查扣了新台幣10萬元的賭資、總值超過182萬元的百家樂籌碼、點鈔機等證物。

▲▼警方表示，該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方當場逮捕19人，其中包含24歲的孫姓女負責人、李姓荷官及13名賭客。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方在訊後，已依《刑法》賭博罪，將全案移送橋頭地檢署偵辦。岡山分局表示，警方將持續鎖定類似的非法場所，主動出擊，強力掃蕩，以確保社會治安與善良風氣。

▲▼警方表示，該職業賭場打著桌遊、休閒館的名號掩護不法，實際卻吸引賭客以現金換籌碼下注。（圖／記者吳世龍翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津維安升級
童仲彥「2張國考證照」到手　全場跪了：了不起
明午後2地防較大雨勢！　周三全台水氣增
快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

高雄桌遊店暗藏百家樂賭場！短裙辣荷官陪下注　19人被逮

台62線特斯拉撞護欄！「車頭全爛」輪胎噴飛　整台打橫路中

屏東女騎士撞上倒地機車　起身赫見1女躺路面...送醫命危

中壢民宅5死！疑電扇電線起火釀禍　消防局：所有電器都有可能

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

女友陳屍套房！高雄男轉頭砸醫院　高大成分析「駭人真相」

中壢民宅大火5死　媳擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭

才被騙100萬！台中男又要「領30萬當家用」　警到場他氣炸走人

莫迪會習近平後見蔡奇　稱印方歡迎「恢復黨際交流合作機制」

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

川普死亡謠言「凶手是它」！一貼文爆紅點閱破3千萬

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

老公弄丟婚戒！「資生堂千金」怒買9克拉鑽石彌補　藍心湄驚呆：價格太便宜

各國領導人全到齊！黑色防暴車出動　天津上合峰會維安漸進式升級

直擊／台北也有基河路　韓男星撞名眼睛都亮了：在哪～我要去朝聖

王威晨3安4打點、黃博多被敲12安仍繳優質先發　兄弟10比7驚險擊敗味全龍

中元普渡結合動物祈福　木柵集應廟捐萬斤白米、百斤罐頭飼料

快訊／中壢惡火5死相驗結果出爐！5人死因均相同

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

社會熱門新聞

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

黃國昌「勒警脖子」引熱議　當事警官還原

大公司主管性侵酒店妹　想花6千私了下場曝

社區準備普渡拜拜　台中6歲男童突10樓墜下身亡

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

桃園清晨惡火奪5命！4童開學前一天罹難

更多熱門

相關新聞

屏東女騎士撞上倒地機車　赫見1女躺路面重傷

屏東女騎士撞上倒地機車　赫見1女躺路面重傷

40歲黃姓女子騎乘機車於今(31)日凌晨行經屏東市建國路高屏橋下橋路段，發現地面有碎片，閃避後撞上已倒在地上的機車，起身後發現一名女騎士躺在路上，趕緊報警。警方趕到會同救護人員將躺在地上的

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網

專偷高雄廟宇功德箱　竊盜集團3人落網

狠媽蓄意丟包　1歲童受困悶熱車內亡

狠媽蓄意丟包　1歲童受困悶熱車內亡

老嫗負氣出門躲三合院反鎖　警耐心安撫解圍

老嫗負氣出門躲三合院反鎖　警耐心安撫解圍

關鍵字：

高雄賭博橋頭警方逮捕百家樂

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面