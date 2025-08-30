30多年前埋下！黛安娜王妃「時空膠囊」意外提前公開　內容物曝光

▲ 英國黛安娜王妃生前於倫敦大奧蒙德街兒童醫院曾將一個「時空膠囊」封入醫院大樓牆壁。（圖／翻攝自X／@standardnews）

圖文／CTWANT

英國黛安娜王妃生前於倫敦大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street Hospital for Children, GOSH）擔任院長期間，曾於1991年將一個「時空膠囊」封入醫院大樓牆壁。這只原本預計要封存數百年的木盒，因醫院近期重建工程意外出土，裡頭物品歷經30餘年仍大致保存完好。

根據外媒的報導，這枚由鉛封密封的木盒，是黛妃在1991年3月出席醫院新建「綜合俱樂部大樓」（Variety Club Building）奠基典禮時親手放入牆中的。雖然外界普遍以為物品由黛妃挑選，但其實真正的設計者是透過電視節目比賽脫穎而出的兩名兒童。

德文郡的一名11歲男孩大衛（David Watson）當時選擇了澳洲歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）的專輯《愛情律動》（Rhythm of Love）CD、一張再生紙與一本護照；來自諾福克郡的9歲女孩希薇亞（Sylvia Foulkes）則挑選了一套英國硬幣、裝有五顆樹木種子的信封，以及一張雪花全息攝影圖（hologram）。

此外，盒內還包括當天出版的《泰晤士報》、一台袖珍電視機、一只太陽能計算機、一張黛妃照片，以及兩名孩童親筆信件。雖然盒內因潮濕略有水漬，但大部分內容仍保存良好，已交由專人修復。大樓於1994年落成，黛妃也親臨開幕典禮。任職院長期間，她經常探視病童，有時還會帶著威廉王子與哈利王子同行。

1872年時，黛妃的前輩威爾斯王妃亞歷珊卓（Alexandra）在參與醫院另一棟建築奠基儀式時，也曾封存過一只膠囊，內含《泰晤士報》與維多利亞女王照片，至今150多年仍未出土。院方表示，隨著兒童癌症中心新大樓興建，未來也將延續傳統，再次安放一個屬於當代的「時空膠囊」，為後世留下見證。

