社會 社會焦點 保障人權

「投資達人」詐11人吸金千萬賭光光　下場要關3年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子在IG、LINE群組以「投資達人」身分，多次張貼訊息分享投資股票心得，引誘他人付費加入群組，聲稱可以代為操作股票並保證獲利，不法獲利高達1076萬955元，受害人數則多達11人。士林地院法官日前審理此案，這些錢被林男用於賭博、個人開銷，考量到他已經賠償受害者們282萬元，最終依犯銀行法第125條第1項前段之非法經營收受存款業務罪，判處他有期徒刑3年2個月。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲林男透過IG、LINE群組發文分享投資心得，尋找詐財的「目標對象」。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男先是在IG以暱稱「XX當沖波段教室」、「XX當沖社團」等身分，張貼分享投資股票心得，也會在LINE群組發文，吸引他人付費加入他的群組，等到有人上鉤，他便在群組中發布訊息或以私訊方式，向受害者表明可以投資NFT或代為操作股票，保證獲利30％至80％或每月7％以上，成功從11名受害者手中吸金高達1076萬955元。

林男取得款項之後，便把錢拿去賭博、支付自己的生活費，根本沒有用來投資NFT或代為操作股票。後來因林男經常找藉口拖延歸還投資款，受害者們沒有如期獲得報酬，這才驚覺被騙，憤而報警提告。

林男到案之後坦承將收來的錢拿去賭博，但認為自己的行為是詐欺，應當不構成違反銀行法的要件。不過，檢方認為，林男與受害者之間有保證獲利的約定，若以最保守每個月獲利7％，或3個月至少獲利30％來計算，投資者至少可以拿到年息高達84％至120％的獲利，這已經達到讓社會大眾難以抗拒而輕忽低估風險的程度，因而認定他的行為已經構成違反銀行法的要件。

士林地院法官表示，林男為了一己私慾，透過虛偽不實的投資方案，以及承諾給付高額報酬作為誘餌，向11名受害者詐騙吸金高達達1076萬955元，應嚴予非難，考量到他已坦承部分犯行，並賠償受害者們共計282萬元，最終依犯銀行法第125條第1項前段之非法經營收受存款業務罪，判處他有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

北投死亡車禍畫面曝　女行人遭撞3天後不治

2024年11月15日17時許，於北投區西安街1段與西安街1段313巷口發生交通事故，22歲洪姓軍人騎車撞上沿行人穿越道行走的26歲賴女，賴女經送醫搶救三天後宣告不治，士林地院依過失致人於死，處有期徒刑7月 。

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

駕駛拒檢撞警　求和解被法官光速打臉

駕駛拒檢撞警　求和解被法官光速打臉

仲介兼差地下匯兌　10年金流50億

仲介兼差地下匯兌　10年金流50億

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

關鍵字：

士林地院銀行法

讀者迴響

