漁船密艙藏2.9萬包走私菸！船長認栽、2印尼漁工「躲艙保清白」

▲高雄地檢署。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄「金達發號」漁船今年3月間涉嫌利用出海的機會，57歲曾姓台籍船長與洪姓船員涉嫌從海上運回2.9萬包非法香菸，市價高達300萬元，漁船返港時遭海巡與財稅局人員埋伏逮個正著，檢方今（23）日偵結，曾、洪兩人遭依違反《菸酒管理法》起訴，但漁船上的兩名印尼籍漁工，堅拒「賺外快」誘惑，選擇躲艙睡覺避風頭，成功躲過一劫，獲不起訴處分。

今年3月21日晚上9點左右，「金達發號」漁船返回高雄港旗后安檢所時，被海巡早一步掌握情資，聯手高雄市財稅局人員登船稽查，在密艙內翻出2.9萬包用黑色垃圾袋包裝、再用碎冰掩蓋的走私香菸，價值近300萬元。

檢方調查指出，曾姓船長在案發前，與綽號「阿龍」的神秘男子聯繫，接受對方指示後，由曾男與洪姓船員駕船出海，靠近外海接駁走私菸品，再偷偷藏進密艙中準備運回台牟利。

不過，漁船上另有兩名印尼籍漁工「蘇馬」與「格雷」，當下看出不對勁，拒絕參與這場非法交易，甚至選擇直接「關機」躲在艙房裡睡覺，完全沒碰過一包香菸。檢方也確認兩人與走私行動毫無串聯與接觸，依法給予不起訴。

檢察官偵訊時，曾男與洪男因供詞一致且坦承不諱，檢方今日偵結，兩人被依違反《菸酒管理法》起訴。