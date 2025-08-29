　
社會 社會焦點 保障人權

專駭已付費序號盜點數37人被逮　他高中沒畢業...直接破關騙折扣

記者邱中岳／台北報導

刑事局偵九大隊第三隊，在日前接獲線報，有票券販售平台在日前被人盜取點數序號，導致使用者消費購買點數後無法使用，警方共計逮捕37人在內，赫然發現有10人專門熟悉程式代碼編寫、運用，甚至還利用通訊軟體成立群組互相交流，警方追查一年下來收網，並查出票券販售平台損失約百萬元。

警方調查，23歲的林姓主嫌與19歲的賴姓嫌犯等10名朋友，平時都對於程式代碼編成、運用有所興趣，還成立群組在裡面互相研究，但是在日前卻意外發現，知名票券販售平台，所販售的虛擬票券，竟然有疏漏，導致林嫌等人利用程式洗出票券上的使用序號。

▲▼10人組群組研究程式編碼，卻意外發現票券販售平台的漏洞。(圖／記者邱中岳翻攝）

10人組群組研究程式編碼，卻意外發現票券販售平台的漏洞。(圖／記者邱中岳翻攝）

林嫌等人洗出票券上的序號後，也可以得知票券是否已經遭人購買，另也會得知相關的使用狀況，如果票券序號呈現已經被人購買，但是還尚未使用的狀況，就是林嫌等人鎖定的目標，在被害人還沒有使用票券前，搶先一步使用票券。

林嫌等人消化票券的方式分成三種，第一，無償送給親友當作禮物使用，第二，就是將票券放在網路上販售，並且以吸引人的折扣出售變現，最後也可以依照商品券兌換成高單價物品，例如酒類等，取得貨物後再轉手銷贓變現。

▲▼10人組群組研究程式編碼，卻意外發現票券販售平台的漏洞。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲林嫌等人利用票券販售平台漏洞，違法取得已付費但尚未使用票券，再以不同手法銷贓變現。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，從2024年8月份開始，直至2025年7月份間，共計逮捕林、賴等37人，查扣惡意軟體程式、電腦以及行動電話，另外還有虛擬貨幣泰達幣3千顆（約折合台幣9萬元)，訊後也依照詐欺、妨害電腦使用以及組織等罪嫌送辦，警方也查扣俗稱「貓池」的SIM卡變換器。

警方追查出案外案，發現與林等人同夥的賴姓犯嫌，高中沒有畢業，但是卻在家自學程式編碼，並且透過SIM卡變換器(俗稱貓池，可用一隻手機操控數個門號)創設多個會員帳號，並且利用帳號觀看影片可以取得折扣券的方式不斷領取。

▲▼10人組群組研究程式編碼，卻意外發現票券販售平台的漏洞。(圖／記者邱中岳翻攝）

此外，還有利用程式去破解，通訊軟體的應用小遊戲，原本要過關才能取得的折扣代幣，經過破解直接免玩，直接就可以破關，且還可以領取最高等值於台幣30元的折扣代幣，但是以上兩事件，所屬的相關公司則不願意追究，但警方也提出呼籲，要加強安全防護系統，避免被駭客入侵造成損害。

專駭已付費序號盜點數37人被逮　他高中沒畢業...直接破關騙折扣

