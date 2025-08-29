錯過飛機暴怒！男機場航廈「潑油自焚」衝向員工　燒成火球畫面曝

▲ 男子在身上澆油點火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克阿拉木圖國際機場（Almaty International Airport）25日晚間發生恐怖事件，一名男性旅客疑似因錯過班機與妻子發生爭執，竟在機場航廈內引火自焚，全身起火狂衝向工作人員，嚇壞現場民眾。

Kazakhstan. A man set himself on fire at Almaty airport.



The incident occurred on August 25. A man set himself on fire near the cash register. Police and airport security personnel quickly arrived at the scene and extinguished the fire. pic.twitter.com/II5Sax8Pgu — Chamnap53 (@chamnap53) August 26, 2025

綜合《太陽報》等外媒，網路曝光的畫面中，這名戴著棒球帽的男子當時疑似酒醉，在第一航廈旅行社櫃檯要求借用電話聯繫妻子。旅行社負責人透露，「他進來後要求使用電話，打給某人說自己錯過了班機，接著就把汽油潑在身上。」

男子在電話中與妻子激烈爭吵，隨後開始將汽油淋在自己身上。旅行社女員工見狀趕緊逃出辦公室，男子接著便點火自焚，瞬間燒成火球衝向機場工作人員，現場驚叫聲連連。

員工立即使用滅火器撲滅火勢，但男子上衣已完全燒毀，全身覆蓋白色粉末，倒地痛苦呻吟。他隨即被送往附近醫院搶救，情況危急。

機場工作人員向當地媒體《Tengrin News》說明，男子原定搭火車回家但錯過班次，才到機場要求買機票。他如何將汽油帶進機場仍是個謎，推測可能來自附近加油站，警方已著手調查這起事件。