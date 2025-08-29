　
民生消費

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL　創立MIXX電商訂閱制帶素人拚出億元業績

MIXX電商,創業,線上加盟,分享經濟,素人,電商小白,質感選物平台,電商創業,網路開店（圖／品牌提供）

▲MIXX電商平台創辦人Albee，從零售創業到創辦MIXX擔任CEO，一手打造電商新商模，同時在社群持續經營個人品牌，身兼創業者與KOL，更被外界稱為新世代「網紅CEO」，展現新世代斜槓實力。（圖／品牌提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網路開店成本低、入門容易，許多人將其視為創業首選，期盼打造屬於自己的事業版圖，但現實往往不如預期，市場競爭激烈、營運成本持續攀升，真正投入後才發現並非想像中的簡單，新手因難以存活，最終只能黯然退出。MIXX電商平台創辦人Albee，歷經電商創業高牆的種種困難後，結合自身經驗打造出「線上加盟-分享經濟」新商業模式，透過訂閱制加盟機制與全方位後端支援，協助不少素人無壓力起步、快速上手，輕鬆開展電商事業，同時斜槓KOL，打破過往創業與經營個人品牌難以兼顧的框架。

Albee 表示，身為創辦人兼CEO同時，她也積極經營個人品牌，分享創業心法與電商觀察，因此被外界稱為「網紅CEO」，這樣的角色轉換讓她更能貼近消費者。

網路創業門檻低但經營不易 電商新手缺乏經驗難以獨撐
「只要一支手機，人人都能創業當老闆」，這句話聽來吸引人，背後卻是挑戰重重。Albee回憶，早期她從第三方平台開賣場經營服飾與代購韓國、美國商品起步，包含選品、上架、客服到出貨，全由她一人包辦，隨著業績成長，還得處理開立發票、設立公司等繁瑣行政流程。她坦言：「很多人以為賣東西很簡單，只要批貨、上架，就有機會賣出去，但要長久經營，還牽涉到財務、庫存、人力與稅務等瑣事，這些都不是單純的賣東西，卻會耗掉大量時間與心力。」

正因走過這段從零開始的歷程，Albee深知電商新手最大痛點，往往不在銷售本身，而是缺乏經驗與資源支撐整個營運。「我身邊沒有人能請教，幾乎都是自己一步步摸索出來的，過程中也踩過很多坑」，讓她練就對市場趨勢與消費者反應的高度敏感。然而越來越多品牌加入電商戰局，加上人事與行銷成本不斷上升、利潤壓縮，即使當時累積了數萬則評價與穩定客群，Albee意識到B2C做法難以為繼，她毅然決然選擇轉型，離開熟悉的平臺架構，與團隊共同創立自己的電商品牌與商業模式，重新定義創業的可行性。

MIXX電商,創業,線上加盟,分享經濟,素人,電商小白,質感選物平台,電商創業,網路開店（圖／品牌提供）

▲MIXX電商平台COO Eric。（圖／品牌提供）

MIXX電商突圍市場 訂閱制加盟降低創業風險
2022年，MIXX電商平台正式成立，並以「質感美學選物」定位切入市場，精選服飾配件、家電3C、居家生活、餐廚用具，美食與寵物用品等各面向商品，引進與日常生活緊密相關的多元選品，不只提供消費者一站式購物，更享有獨特的品牌產品與平台活動體驗，以此填補電商市場上缺乏注重品牌化經營的空白，要在一片主流平台中突圍而出。此外，Albee整合多年來在電商領域的經驗，推出「線上加盟-分享經濟」新商模，透過月繳1880元訂閱費成為加盟主，即可自由挑選平台上所有商品販售，無需囤貨、包貨，不必承擔金流、物流等壓力，只需分享商品連結即可賺取分潤，操作簡易並保有彈性，讓有興趣經營電商的個人能低成本加入，減少經營負擔。

Albee指出，現今資訊透明度高，資源取得容易，不少人開始尋求低風險、小額創業的機會，渴望藉由斜槓副業增加收入，但傳統電商創業步驟繁瑣，不利新手上路，因此借鏡Uber Eats與Netflix的商業邏輯，MIXX設計出一套「線上加盟-分享經濟」分潤回饋機制，成為加盟主之後，平台上千項商品自由選賣，且僅需專注於產品分享與社群經營，其他後端流程皆由平台全方位支援，真正降低創業門檻，讓每個人都能以小額訂閱方式成為販售者，為自己帶來收益。

教育訓練+行銷資源 素人加盟從零變老手創造高額收益
「我們的加盟主來自各行各業，從全職媽媽、上班族、護理師到KOL都有，許多是從未接觸過電商的素人。」為協助加盟主快速切入市場，MIXX提供行銷教學、自媒體經營與銷售技巧等教育訓練，亦推出具話題性的爆款產品，例如家居寢具自營品牌ALLURE.R首度與史努比聯名合作推出一系列產品，上架MIXX平台獲得亮眼的銷售成績，再加上專屬的曝光資源，形成行銷後盾，這種「從零變老手」的陪跑式策略，成為平台吸引加盟主的關鍵之一。

MIXX電商,創業,線上加盟,分享經濟,素人,電商小白,質感選物平台,電商創業,網路開店（圖／品牌提供）

▲▼家居寢具自營品牌ALLURE.R首度與史努比聯名合作推出一系列產品。（圖／品牌提供）

MIXX電商,創業,線上加盟,分享經濟,素人,電商小白,質感選物平台,電商創業,網路開店（圖／品牌提供）

MIXX平台商品超過千項，從高單價家電到保健品一應俱全，可依產品特性調整銷售策略，Albee觀察，許多加盟主利用社群貼文、短影音等形式分享帶貨，帶貨能力強則最高可賺取七位數分潤，而去年雙11檔期，平台加盟主總銷售額突破9000萬元，今年4月品牌活動檔期更衝破1.4億元，不少人月收入達70～80 萬元，反映出高回報與良好成效，成功案例也促使他們邀請更多人加入。

MIXX重視品牌調性與內容經營。Albee表示，無論是自有商品、合作品牌、平台介面到整體視覺設計，MIXX都力求呈現風格質感，並嚴格篩選進駐品牌，希望吸引真正認同品牌氛圍、願意長期經營的合作夥伴，同時也持續投入資源，經由培訓機制扶植每位加盟主，讓他們不只是「賣貨的人」，而是能從素人成長為具備影響力的微型KOC，實現長期經營與自我價值提升。

目前MIXX會員市場擴及新加坡、馬來西亞等海外地區，平台進駐品牌也從最初數十家拓展至逾百家，自有品牌與聯名合作更成為推升業績成長的重要動能。Albee認為，產品不只要多，還要有賣點、吸引力，從外部品牌的選品力，再到自有商品的開發力，必須做出差異性，才能讓加盟主更容易推薦。

MIXX電商,創業,線上加盟,分享經濟,素人,電商小白,質感選物平台,電商創業,網路開店（圖／品牌提供）

▲MIXX團隊在產品端投入大量心力，是業績持續成長的重要動能之一。（圖／品牌提供）

精準挑選熱銷品、發展自有品牌 打造平台專屬商品力
MIXX團隊除了定期分析會員資料、購買偏好，也觀察品牌聲量、話題性與市場熱度等各項指標，進而挑選與平台風格契合的生活選品，從銷售數據進一步發現，熱銷品主要在自創品牌ALLURE.R的家居寢具，因為設計風格特殊、其他通路買不到，深受會員喜愛，另一自創品牌保健品MINE MISSION，同樣也有穩定的消費需求，另外，與KOL、KOC合作推廣的爆款商品，也形成口碑帶動銷售。

其中，家居寢具品牌ALLURE.R與保健品品牌MINE MISSION為平台兩大主力自有品牌，MIXX透過導入自有品牌，不僅強化了平台識別度，也有效提升用戶黏著度。Albee結合個人興趣打造ALLURE.R，主打法式簡約風格，推出天絲床包、涼感被與家居服等多項產品，以親民價格滿足重視質感但預算有限的消費者。MINE MISSION 則是主攻粉末型保健品市場，與國外工廠合作取得優質原料，開發出膠原蛋白、檸檬粉、代餐與消水腫等產品，其中膠原蛋白表現最為亮眼，在雙11檔期短短兩天內熱銷2萬盒，回購率相當突出。未來計劃拓展至其他通路，進一步擴大品牌聲量與消費觸及。

▲▼（業配）MIXX電商平台。（圖／記者周宸亘攝）

▲自創保健品牌MINE MISSION主攻粉末型保健品市場，其中賣最好的膠原蛋白，雙11檔期短短2天狂銷2萬盒。（圖／記者周宸亘攝）

去年11月，MIXX邀請演員邵雨薇擔任品牌代言人，啟動一系列線下宣傳活動，從捷運中山站、信義區到大安區陸續推出宣傳看板，成功引起話題並帶動平台流量，今年則是聚焦線上社群經營與數位宣傳，持續強化與用戶的互動連結，接下來也規劃發展線下活動與異業合作，拓展市場觸角。

MIXX以創新的商模與穩定的營運步調，持續降低創業門檻、提升素人參與度，讓「創業」不再是遙遠的選項，成功打造出一個人人皆可參與的分享經濟場域，也成為新世代電商創業浪潮中不可忽視的新勢力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

創業之聲重磅升級為《Storys》全新亮相

創業之聲重磅升級為《Storys》全新亮相

深受創業圈與年輕世代關注的 Podcast 節目《創業之聲》迎來全新進化！自 2024 年開播以來，節目以深度專訪陪伴無數創業者與夢想實踐者，逐步累積亮眼口碑與忠實聽眾。8月29日起，節目將正式更名為《Storys》與大家見面，這不僅是名稱的轉換，更象徵使命與格局的全面升級，透過更多創辦人的真實故事，為文化與社會帶來更深遠的影響。

PS+LAB首登世貿美容展！東森自然美科技領航「輕醫美×輕加盟」3萬即刻創業搶進美業藍海

PS+LAB首登世貿美容展！東森自然美科技領航「輕醫美×輕加盟」3萬即刻創業搶進美業藍海

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

台烏夫妻開烏克蘭料理　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

台烏夫妻開烏克蘭料理　現烤肉餅+鮮嫩餃子讓人垂涎

