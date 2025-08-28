台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

▲台南高分檢舉行新任檢察官就職典禮，由檢察長黃玉垣主持，5名檢察官與1名軍法官加入台南高分檢團隊，強化辦案戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣高等檢察署台南分署28日舉行新任檢察官就職宣誓典禮，並隨後召開年度廉政會報，典禮由檢察長黃玉垣主持，迎接6名新成員加入，包括自台高檢署調入的蔡佩容、吳維仁檢察官，自嘉義地檢署調升的林仲斌，自台南地檢署調升的郭文俐，自高雄地檢署調升的呂建興，以及首次借調至二審的杜哲倫軍法官。

黃玉垣檢察長表示，新進檢察官們學有專精、實務經驗豐富，未來將攜手守護社會正義與法治，並提升檢察機關的效能與信賴。他特別指出，今年首次借調軍法官參與二審辦案，將有助於國安、軍法及刑事案件偵辦的專業整合，促進軍、司法的交流合作。

隨後召開的廉政會報中，黃檢察長檢討過去一年的廉政執行成效，並傳達法務部關於公職人員財產申報、揭弊者個資保護等政策指示。他要求各單位持續推動行政透明與廉能治理，並安排人事室進行「公務員勤休制度」專題報告，提醒同仁依法勤休、兼顧身心健康。

黃玉垣強調：「廉政是司法永續發展的基石。」他期勉檢察官與主管們堅守公義，落實制度化的反貪作為，持續精進廉政措施，共同營造優質、廉能的職場環境，以回應社會期待，贏得民眾的信任。