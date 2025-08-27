　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

▲良田奈。（圖／民眾提供）

▲▼素人AV女優「良田奈」來台下海被查獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前搜索一家摩鐵，查獲3名日本籍女子在房間內等待接客，其實警方最早加入Line群組，是鎖定泰國籍女子「鄭楠珠」，後來一問之下，原來同間摩鐵被同一名業者包下7間房間，這才意外得知還有3名日籍女，泰國妹行情4千元，日本女優2萬元，價格差5倍，各有各的「市場」。

台中市政府警察局第六分局日前深夜出動22名警力，搜索西屯區日租套房、汽車旅館掃黃，查獲7名賣淫女子，包括1名台灣人、3名泰國人、3名日本人。

警方原本鎖定的是泰籍女子「鄭楠珠」，也談妥價格4千元依約前往，一進門立即表明身份，後來靈機一動，問了櫃檯，原來，由同一個應召業者長期租下7間房間，因此又查獲了1名台灣籍、2名泰國籍和3名日本籍。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

泰國妹每50分鐘開價4千至5千元，但日本女優卻要高達2萬元，警方打開房門房時，3名皮膚白皙、嬌小可人，走氣質路線的日籍女子都坐在床上、打扮整齊，當時還沒有客人上門，原以為開價2萬元，費用太高，乏人問津，實情卻是上班一天客人還未上門就被逮捕。

其中1名28歲在台花名「良田奈」的日本現役素人女優，在日本是自行拍攝A片，然後po到PC2影音販售，這次是第二次利用拍片空檔來台下海，不料被查獲驅逐出境，日後恐將影響觀光免簽的權益。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方原本要查緝對象是花名鄭楠洙的泰國籍女子，未料也查到日本櫻花妹。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝
抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波
30年最慘豬荒「豬肉飆天價」　知名爌肉飯撐不住...恐漲10
快訊／七長剩一長！王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹
快訊／李洋接任運動部長　王齊麟發聲了
性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷　警林口逮人

快訊／台積電3工程師竊取核心關鍵技術　遭起訴並求處重刑

勾結黑幫盜賣1.68億一粒眠！最貪調查官搞丟毒品　拿假公文騙檢座

38歲無照男開車逆撞6機車9人傷　曝20年未考駕照：工作太忙了

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

性感畫面曝！日本女優來台下海「才上工就被抓」　老司機哀號了

毒鴛鴦遇盤查假配合衝撞逃逸！波及2車釀2傷　警林口逮人

快訊／台積電3工程師竊取核心關鍵技術　遭起訴並求處重刑

勾結黑幫盜賣1.68億一粒眠！最貪調查官搞丟毒品　拿假公文騙檢座

38歲無照男開車逆撞6機車9人傷　曝20年未考駕照：工作太忙了

「全台最大里」要掰了！高雄福山里將拆4里　里長讚：服務更到位

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

「男友突變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話：15分鐘最好

罷傅失敗離開花蓮　肉桂捲咖啡店宣布「落腳台南市」將開業

AJ哥受邀到中國！高官「拉紅布條迎接」　發片嗨喊：青海我來了

英格蘭聯賽盃／狼隊末段連進2球！戲劇性逆轉西漢姆　戈麥斯：我們戰鬥到最後一分鐘

林莎出國解放比基尼！　「趴地掉出傲人上圍」好身材看光

偷2奈米技術給日本！台積電3內鬼「動搖國本」　求處重刑關鍵曝

抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

買房砸41萬裝潢　男見「真正屋主」現身大驚：記錯樓層了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

吉田一將遭註銷仍會留隊　台鋼雄鷹期待經驗傳承

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／土城汽車連環撞釀7傷！騎士躺地一片狼藉畫面曝

更多熱門

相關新聞

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

台中市警局第六分局日前執行掃黃勤務，原本鎖定泰國籍女子賣淫，意外查到３名日本櫻花妹下海，其中一人還疑似串流平台的素人AV女優，花名「良田奈」。現良田奈的性感攬客照也曝光，身形纖細但雙峰傲人，加上水汪汪大眼，看來小清新，未料還沒開張就被抓。

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

機車撞上迴轉自小客「倒頭栽」　女騎士擦傷

機車撞上迴轉自小客「倒頭栽」　女騎士擦傷

刺青男躺按摩床遇臨檢　警問生肖揪出通緝犯

刺青男躺按摩床遇臨檢　警問生肖揪出通緝犯

關鍵字：

素人AV女優自拍良田奈中六分局

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

薔薔宣布開除元老員工

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面