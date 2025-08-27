抓捕櫻花妹內幕曝！「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

▲▼素人AV女優「良田奈」來台下海被查獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前搜索一家摩鐵，查獲3名日本籍女子在房間內等待接客，其實警方最早加入Line群組，是鎖定泰國籍女子「鄭楠珠」，後來一問之下，原來同間摩鐵被同一名業者包下7間房間，這才意外得知還有3名日籍女，泰國妹行情4千元，日本女優2萬元，價格差5倍，各有各的「市場」。

台中市政府警察局第六分局日前深夜出動22名警力，搜索西屯區日租套房、汽車旅館掃黃，查獲7名賣淫女子，包括1名台灣人、3名泰國人、3名日本人。

警方原本鎖定的是泰籍女子「鄭楠珠」，也談妥價格4千元依約前往，一進門立即表明身份，後來靈機一動，問了櫃檯，原來，由同一個應召業者長期租下7間房間，因此又查獲了1名台灣籍、2名泰國籍和3名日本籍。

泰國妹每50分鐘開價4千至5千元，但日本女優卻要高達2萬元，警方打開房門房時，3名皮膚白皙、嬌小可人，走氣質路線的日籍女子都坐在床上、打扮整齊，當時還沒有客人上門，原以為開價2萬元，費用太高，乏人問津，實情卻是上班一天客人還未上門就被逮捕。

其中1名28歲在台花名「良田奈」的日本現役素人女優，在日本是自行拍攝A片，然後po到PC2影音販售，這次是第二次利用拍片空檔來台下海，不料被查獲驅逐出境，日後恐將影響觀光免簽的權益。

▲警方原本要查緝對象是花名鄭楠洙的泰國籍女子，未料也查到日本櫻花妹。（圖／民眾提供）