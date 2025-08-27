明天午後防較大雨勢　下周又有熱帶擾動接續發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

目前位於南海的低氣壓，明、後天不排除增強為熱帶性低氣壓，後續將朝海南島移動，對台灣無影響；下周菲律賓東方到關島海面仍有熱帶擾動發展機率。明、後天水氣減少，午後中南部地區及北部山區有局部雷陣雨，且要留意較大雨勢。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，菲律賓附近的低氣壓已經抵達南海，明、後天不排除增強為熱帶性低氣壓，但增強為颱風機率較低，後續將朝海南島前進，對台灣已無影響。另外，下周菲律賓東方海面到關島一帶仍有熱帶擾動形成機率，但後期變化大，還要再觀察。

黃恩鴻表示，明、後天水氣減少，花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、宜蘭有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢機率。

他指出，周六至下周一環境轉為東南風至南風，水氣增多，周六花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周日至周一偏南南東風，東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨機率。

他表示，下周二至周三轉為東風，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周高溫炎熱，西半部高溫34至36度，桃園以北局部有38度機率。

