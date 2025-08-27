好友結婚包3600被酸！新娘喊「至少6000」　百萬人搖頭：不是來賺的

▲好友結婚包3600被嫌「應該要包6000元」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

親朋好友結婚，紅包到底該包多少錢，默默成為交際潛規則。近日就有網友在社群平台透露，朋友結婚自己包了3600元，竟被朋友酸「包太少」，讓她疑惑到底該包多少錢才合理。貼文一出，引發熱議。人力銀行專欄曾分析2025年常見的紅包行情，其中包6000元，普遍屬於參加親友或深交好友的五星級飯店婚宴，且有攜伴出席。

一名女網友在社群平台透露，好友結婚辦婚宴，自己一人去，紅包給3600元。沒想到對方事後竟傳訊息表示，「現在一桌都3萬元起跳，其實紅包要包6000元才不會虧錢。」讓她疑惑問道，「是我真的包太少了嗎……？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文才發布不到2天，目前已高達140萬次瀏覽。網友紛紛直搖頭留言表示，「是她沒禮貌，她選擇什麼樣的宴席，都不該由賓客承擔成本」、「沒禮貌……3600元本來就是朋友價的頂規了」、「『宴客』就是要宴請賓客，不是要賺錢欸，沒請客的心意建議不要辦」、「如果要出來辦婚宴，不要想可以回本，能打平或小虧就不錯了」、「朋友就是封頂3600」。

實際查看職場情報網站「104職場力」整理的2025年紅包行情表，常見會依餐廳類別不同、交情深淺、參加人數來評估。

若婚宴地點在「婚宴會館或三星級飯店」，大致行情為：點頭之交、不常往來者，單人出席2200元、攜伴出席3000元；一般朋友或同事，單人2600元、攜伴3200元；交情深的朋友或長官，單人2600元，攜伴3600元；親友或莫逆之交，單人3200元、攜伴3600元。

至於原PO友人提到的「6000元」，根據「104職場力」的行情資訊來看，行情通常為「婚宴辦在五星級飯店、親人或重要朋友且攜伴出席者。」

不過，「104職場力」也提醒，行情僅供參考，紅包主要還是依據交情及自身經濟能力而定。而禮金包雙數代表吉利，尾數則通常會避開4及8。若收到喜帖卻無法出席，紅包金額通常不考量餐廳等級，禮金通常大約落在1200至2000元不等。

延伸閱讀

▸ 科技業偷情2／群創處長曾自爆愛人妻 劈腿連戰3女業務惹怒正宮

▸ 超商取貨出現「這3碼」一定是詐騙 過來人揭包裹內容物：都是垃圾

▸ 原始連結