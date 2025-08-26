　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

記者魏有德／綜合報導

「老李，北京爺兒們，咱們結婚吧！」在七夕前夕的足球場上，浪漫一幕讓觀眾們瞬間充滿粉紅泡泡。北京國安昨（25）日主場對陣武漢三鎮的比賽，中場休息時，一位95後東北女生在4萬多名觀眾的見證下，隔空向男友「反向求婚」，男友瞬間在看台上呆掉，球場也瞬間化身為愛情舞台，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。

▲東北女孩成功在足球場上霸氣「反向求婚」。（圖／翻攝極目新聞）

▲東北女孩成功在足球場上霸氣「反向求婚」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，8月25日晚8時，北京工人體育場氣氛熱烈，北京國安對陣武漢三鎮的比賽正式打響，共計41081名觀眾到場觀戰。對於本賽季志在爭冠的國安來說，本場比賽無疑是劍指三分。經過激烈又緊張的上半場鏖戰後，國安取得2球的領先優勢，比賽隨後進入中場休息環節。

就在中場休息時，音樂聲突然響起，十多位舞者手持玫瑰花走進場地，觀眾們本以為是例行表演，卻在舞者將花束遞給一名年輕女子後，驚喜求婚戲碼正式拉開序幕。

▲東北女孩成功在足球場上霸氣「反向求婚」 。（圖／翻攝極目新聞）

只見這名女生手握麥克風，面向看台上的男友，真情告白，「這些年你的包容與體貼是上天的禮物，我要珍惜這段緣分。老李，北京爺兒們，痛快點，你願意和我一直走下去嗎？我們結婚吧！」現場球迷瞬間沸騰，當男友愣在座位傻笑不語時，她更霸氣喊出，「點頭呀！」

這時，全場球迷的目光都聚焦在看台上的「老李」，他先是驚訝，隨後連連點頭，並向觀眾鞠躬致意。球場內尖叫聲與祝福聲交織不斷，女生與男友並肩走回座位時，更激動振臂高呼「成功了」，氣氛溫馨浪漫。

▲東北女孩成功在足球場上霸氣「反向求婚」 。（圖／翻攝極目新聞）

這名來自東北的李姓女主角透露，她與男友相識於3年前，當時便覺得「就是他了」！她表示，兩人個性互補，自己外向活潑、健忘挑食，男友則會貼心準備滿滿的零食小推車，並在日常中以耐心和溫柔陪伴，「三年來幾乎不曾爭吵，如遇矛盾，男友總是主動溝通，今年10月，他們將步入婚姻。」

李姓女主角坦言，這次「反向求婚」是她在購買鮮花時意外獲得的表白機會，考慮到男友是北京國安球迷，便決定在他最熱愛的球場製造驚喜，「我想讓大家知道，他是個多麼好的人，雖然公開求婚時心跳飆升到130，仍堅定相信男友一定會答應，誰的性格更合適，就由誰勇敢去做，這才是最真誠的表達。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速　搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

內蒙自治區主席王莉霞任上落馬　12地同發「擁護支持」黨中央通報

4名一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會：多次致函對岸未獲通報

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速　搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

半小時降13℃！上海突「大暴雷雨＋冰雹」　居民傻：前1秒晴天

A股開盤跳空大漲！兩市成交超3.1兆元創歷史次高　房地產業漲幅居前

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」　從家中各處竄出共計10條

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

內蒙自治區主席王莉霞任上落馬　12地同發「擁護支持」黨中央通報

4名一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會：多次致函對岸未獲通報

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

道奇史奈爾進入「爸爸名單」陪產　寶寶出生後確定30日先發

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

大陸熱門新聞

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

1秒變天！上海突降「大暴雷雨＋冰雹」

颱風「劍魚」狂掃三亞！多輛車卡樹上

見鬼了！怪人戴恐怖面具上高速 搖下車窗「死亡凝視」嚇壞鄰車駕駛

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

4一貫道信徒恐遭陸起訴　海基會多次致函對岸

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人 陸網大讚：人美心善良

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升 創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

雲南夫妻外出旅遊！家慘變「蛇窩」 從家中各處竄出共計10條

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

更多熱門

相關新聞

巴薩補時絕殺3比2氣走萊萬特

巴薩補時絕殺3比2氣走萊萬特

西甲衛冕軍巴塞隆納24日清晨再度展現「逆轉之王」的本色！在 2025-26賽季西甲第2輪的比賽中，藍紅軍團客場挑戰升班馬萊萬特，上半場巴塞隆納陷入0比2的劣勢，但下半場他們憑藉佩德里（Pedri）與托雷斯（Ferran Torres）連進兩球，加上終場前的一記烏龍球，最終驚險以3比2逆轉取勝，收下寶貴3分積分。

C羅成史上首位四大俱樂部百球先生

C羅成史上首位四大俱樂部百球先生

熱刺客場2比0擊敗曼城

熱刺客場2比0擊敗曼城

大谷強襲球復出　下一場登板時間確定

大谷強襲球復出　下一場登板時間確定

孫興慜27日將於道奇體育場擔任開球嘉賓

孫興慜27日將於道奇體育場擔任開球嘉賓

關鍵字：

求婚北京國安足球感人浪漫球場

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面