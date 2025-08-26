東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

記者魏有德／綜合報導

「老李，北京爺兒們，咱們結婚吧！」在七夕前夕的足球場上，浪漫一幕讓觀眾們瞬間充滿粉紅泡泡。北京國安昨（25）日主場對陣武漢三鎮的比賽，中場休息時，一位95後東北女生在4萬多名觀眾的見證下，隔空向男友「反向求婚」，男友瞬間在看台上呆掉，球場也瞬間化身為愛情舞台，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。

▲東北女孩成功在足球場上霸氣「反向求婚」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，8月25日晚8時，北京工人體育場氣氛熱烈，北京國安對陣武漢三鎮的比賽正式打響，共計41081名觀眾到場觀戰。對於本賽季志在爭冠的國安來說，本場比賽無疑是劍指三分。經過激烈又緊張的上半場鏖戰後，國安取得2球的領先優勢，比賽隨後進入中場休息環節。

就在中場休息時，音樂聲突然響起，十多位舞者手持玫瑰花走進場地，觀眾們本以為是例行表演，卻在舞者將花束遞給一名年輕女子後，驚喜求婚戲碼正式拉開序幕。

只見這名女生手握麥克風，面向看台上的男友，真情告白，「這些年你的包容與體貼是上天的禮物，我要珍惜這段緣分。老李，北京爺兒們，痛快點，你願意和我一直走下去嗎？我們結婚吧！」現場球迷瞬間沸騰，當男友愣在座位傻笑不語時，她更霸氣喊出，「點頭呀！」

這時，全場球迷的目光都聚焦在看台上的「老李」，他先是驚訝，隨後連連點頭，並向觀眾鞠躬致意。球場內尖叫聲與祝福聲交織不斷，女生與男友並肩走回座位時，更激動振臂高呼「成功了」，氣氛溫馨浪漫。

這名來自東北的李姓女主角透露，她與男友相識於3年前，當時便覺得「就是他了」！她表示，兩人個性互補，自己外向活潑、健忘挑食，男友則會貼心準備滿滿的零食小推車，並在日常中以耐心和溫柔陪伴，「三年來幾乎不曾爭吵，如遇矛盾，男友總是主動溝通，今年10月，他們將步入婚姻。」

李姓女主角坦言，這次「反向求婚」是她在購買鮮花時意外獲得的表白機會，考慮到男友是北京國安球迷，便決定在他最熱愛的球場製造驚喜，「我想讓大家知道，他是個多麼好的人，雖然公開求婚時心跳飆升到130，仍堅定相信男友一定會答應，誰的性格更合適，就由誰勇敢去做，這才是最真誠的表達。」