社會 社會焦點 保障人權

1780萬起拍！士林分署釋出淡水捷運學區宅　千件女裝50元起搶購

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署拍賣中華小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

撿便宜機會來了！法務部行政執行署士林分署將於9月2日下午3點在分署一樓拍賣室舉行「123聯合拍賣會」，標的物多元，從學區捷運宅、各類土地、公司股票、小貨車到千件全新女裝通通入列，無論是投資置產還是生活需求，都能一次滿足。

此次不動產標的遍布雙北，包含新北市淡水區英專路一棟兩層樓房屋，總坪數約46.76坪（含增建7.99坪），鄰近鄧公國小、淡江大學與捷運站，兼具學區宅與捷運宅優勢，底價1780萬元，適合自住與投資。另有三芝、汐止、南港、士林、北投等地共71筆土地，涵蓋住宅區、商業區、保護區及山坡地保育區，投資潛力十足

動產方面，則有陽信、家庭雲端、吉時國際娛樂、詠嘉科技等公司股票，以及107年、108年出廠的兩輛中華小貨車（排氣量1488c.c.與1299c.c.），均以公開拍賣方式進行。此外，現場還有超過千件全新女裝，每件僅售50至100元，價格親民，吸引民眾選購。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲本次拍賣項目多元、價格實惠，呼籲有興趣的民眾把握機會前來競標。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署說明，不動產採通訊及現場投標，動產則以現場喊價或變賣方式處理。參與動產競標者須攜帶身分證件至現場登記領取號碼牌；若要通訊投標不動產，需先至士林分署網站下載文件，並於開標前一日以雙掛號寄送至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期無效。

士林分署強調，本次拍賣項目多元、價格實惠，呼籲有興趣的民眾把握機會前來競標。（網址：http://www.sly.moj.gov.tw）

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃仁勳愛店爆鬥毆！　店家回應了
交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」
台中男大鬧派出所！當眾脫褲排泄　糞便往臉上抹
台北女遭詐400萬！上警局又被警察騙錢
台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小
