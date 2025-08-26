花蓮國中男生全面接種公費HPV疫苗　醫療團隊9月入校開打

▲▼花蓮各鄉鎮市衛生所9月起由專業醫療團隊入校施打九價HPV公費疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣自九月起增加人類乳突病毒（HPV）疫苗公費接種對象，由原先的國中女生擴大至國中男生完整接種2劑HPV疫苗。各鄉鎮市衛生所9月起由專業醫療團隊入校，協助學生健康評估以及安排接種九價HPV公費疫苗接種服務，男孩女孩齊接種HPV疫苗，展現對青少年健康及癌症防治的重視與投入，請HPV疫苗公費接種對象及其家長務必詳閱通知單，簽署接種同意書，把握機會完整接種疫苗，打造青少年優質免疫力，男孩女孩都保護。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，聯合跨單位的力量，包括衛生所、教育處共同合作提供HPV疫苗接種服務。凡具有本國籍且就讀花蓮縣各國中學籍的學生且尚未接種過HPV疫苗者，皆可於新學年度起在校園接種HPV疫苗。研究顯示，HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，還能預防包括口咽癌、肛門癌、外生殖器癌與尖形濕疣等疾病。呼籲家長們一同守護家中孩子的健康，完整接種HPV疫苗，以強化防癌保護力。

▲▼衛生局朱家祥提醒，接種HPV疫苗前由醫師完成專業評估。



朱家祥溫馨提醒，接種HPV疫苗3步驟：

1.接種前，了解相關說明：提醒學生及家長請先詳細閱讀HPV疫苗的衛教內容與相關說明，經學生及家長都同意後，才安排HPV疫苗接種服務。

2.接種時，醫師綜合評估：請事先告知病史、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，請現場告知醫師，經醫師綜合評估後，再進行疫苗的接種。

3.接種後，休息15分鐘：若身體感到不適，請立即告知醫師。





此次施打的公費HPV為9價疫苗，9-14歲須接種2劑，第1劑接種間隔6個月後接種第2劑，完成所有劑次接種，以具有完整保護力。若因身體狀況等原因無法配合校園接種時間，衛生所會發補接種通知單，請配合衛生所在一定期限內前往接種HPV疫苗。

可以參考花蓮縣衛生局發給學生的「HPV疫苗衛教手冊」，也可洽衛生福利部國民健康署免費諮詢專線0800-883513。各鄉鎮市校園接種時段請洽所轄衛生所，或撥花蓮縣衛生局8227141轉265李小姐洽詢。



