國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓峰會下周登場！駐韓美軍軍費、中國威脅成焦點　李在明陷兩難

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲ 李在明下周將訪問華府會晤川普。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明25日將首度與美國總統川普舉行峰會，駐韓美軍費用分攤問題料將成為雙方會談焦點，川普政府也可能要求首爾大幅增加軍費開支，並討論如何重新定位美韓同盟以因應中國威脅。

《路透》報導，據美國官員透露，川普預期將向南韓施壓，要求承擔更多駐韓美軍費用。南韓目前每年提供超過10億美元支援28,500名駐韓美軍，並出資興建全球最大的海外美軍基地韓福瑞營。但華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的車維德（Victor Cha）指出，「川普總統顯然想要更多」，他曾要求首爾支付50億甚至100億美元，且希望所有盟國國防開支達到GDP的5%，而南韓目前僅3.5%。

面對美中競爭加劇的安全環境，南韓國家安保室長魏聖洛表示，首爾正考慮提高國防支出，盼能使韓美同盟現代化，「這項議題正在韓美兩國間討論中，具體數字等細節仍在協商階段。」

更複雜的挑戰在於，五角大廈內部正討論從南韓撤出部分美軍，但同時也有聲音希望將同盟重點轉向對抗中國威脅。美國官員表示，華府希望與首爾廣泛討論如何運用美韓同盟及駐韓美軍來制衡中國。駐韓美軍司令官布朗森（Xavier Brunson）本月稍早表示，南韓捲入任何台海衝突並非必然結果，但強調區域內的事件不會獨立發生，駐韓美軍可能需要「解決更大的問題」。

這對李在明政府構成兩難局面，儘管李在明表達對美韓同盟的全力支持，但他同時承諾在華府與北京之間採取平衡外交政策。南韓外交部發言人回應「戰略彈性」議題時表示，難以預測假設情況下的駐韓美軍行動，但強調「駐韓美軍行動是在韓美密切諮商與溝通下進行」。

針對北韓核武議題，李在明和川普可能較容易達成共識，兩人都對與金正恩接觸持開放態度。李在明21日向日媒表示，政府將透過和平壤對話並與華府密切合作奠定基礎，以達到最終廢除北韓核武計畫的目標。但專家對此持謹慎態度，華府智庫38 North的唐恩（Jenny Town）認為，「除了承諾外交努力及重申無核化目標以外，我懷疑在北韓議題上不會有太多實質內容。」

南韓外長趙兌烈本周在國會表示，南韓可能利用此次峰會爭取美國同意其進行核材料再處理或濃縮。這類作業在現行美韓核能合作協定（U.S.-South Korea Agreement for Nuclear Cooperation）下被禁止，因其可能用於製造核彈。儘管趙兌烈強調僅用於工業或環保目的，但美國軍控協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）指出，南韓實際上並無再處理作業需要的工業或環境。

美國國務卿盧比歐22日與在華府與趙兌烈會面，國務院聲明稱兩人討論「增強印太地區威懾力、增加集體負擔分攤、協助振興美國製造業，並恢復貿易關係公平性和互惠性」的前瞻性議程。雙方也重申美日韓三邊合作的重要性，並評估7月達成的關稅協議執行情況。

