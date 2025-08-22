英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切！　怒告性侵

圖文／CTWANT

中國南京偽娘「紅姐」事件引發軒然大波，近日在英國也傳出類似事件一名21歲跨性別女子被控性侵，原來是因為她還未動變性手術，卻刻意隱瞞原本的生理性別，和男子在網路上約砲，事後才告訴對方實情，讓對方氣得將她告上法院。

據《太陽報》報導英國提賽德刑事法庭審理一起訴訟，一名來自北約克郡的21歲女子沃特金（Ciara Watkin）被控性侵。據報，一名男子透過Snapchat和沃特金交流後，相約發生性關係。男子向警方表示，沃特金從社群照片到本人，從頭到尾都表現得像個女性。

那天他們在沃特金的家裡喝了酒、聊了天，沃特金不讓男子主動碰她，聲稱她「月經來」，但兩人還是發生了性行為。

事後沃特金突然傳訊息給他，說自己有一個「巨大的祕密」，男子以為她懷孕了，沒想到她卻說，「我是跨性別。很抱歉沒有告訴你」，令男子震驚，「什麼鬼。所以你有老二嗎？」

男子稱他得知真相後非常不舒服，強調如果事前得知她有陰莖，絕對不會和沃特金發生關係，直說自己情緒崩潰。

據悉，沃特金雖打扮得像女性，社群也用女性卡通頭像，但其實她並沒有動過變性手術，胸罩裡塞滿衣服。男子對此怒告沃特金性侵，但沃特金對相關指控一概否認，案件仍在審理中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

館長開不了抖音？「學姐」曝關鍵！他缺這一張 親揭「罵髒話」不被抓小妙招

紅姐翻版？菲律賓變性正妹來台賣淫被逮 1.7萬人追蹤IG火辣照曝光

型男總裁上班了！林裕凱公開IG「打廣告」 粉絲數海放Volvo官方帳號