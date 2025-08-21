傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

▲奧運金牌李洋傳將出任運動部首任部長。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

運動部將於9月9日掛牌上路，傳2屆奧運羽球男雙金牌得主李洋將出任部長。對此，國民黨立委林沛祥今（21日）表示，期待李洋以曾為國家代表隊的專業及紀律性來帶領整個運動部，也期待李能針對之前體育署的沉痾做出改善；藍委羅廷瑋也說，他是李的粉絲，但李作為部長，最重要的還是看李上任後的具體作法，「我們會持續關注，也會在政策面提出建言，期盼他能帶來新氣象」。

運動部即將掛牌，未來相關業務的質詢將由立法院教育文化委員會主責。首位部長人選上，除「舉重女神」郭婞淳曾被徵詢但遭婉拒外，21日傳出將由李洋出任，次長則可能由現任體育署長鄭世忠，以及高俊雄、洪志昌擔任。

針對李洋可能出任運動部長，國民黨教育文化委員會委員林沛祥說，他不會預設立場，期待李洋以曾為國家代表隊的專業及紀律性來帶領整個運動部，也期待李能針對之前體育署的沉痾做出改善；這是一個任重而道遠的工作。

國民黨教育文化委員會委員羅廷瑋表示，李洋在運動場上曾經為台灣爭光，表現十分亮眼，如今可能將轉任部長，外界自然期待李能把第一線的運動經驗，轉化為推動政策的能量，真正改善選手與基層的困境。

羅廷瑋也說，對他而言，李洋是台灣的驕傲，「我也是他的粉絲」；但作為部長，最重要的還是看李上任後的具體作法，「我們會持續關注，也會在政策面提出建言，期盼他能帶來新氣象」。