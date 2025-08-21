　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

▲中油公布本周油價。（圖／中油）

▲中油示意圖。（資料照／中油提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油高雄營業處鄭姓工務組長暗示廠商「家裡缺台軟水機」，對方馬上識相送上一台市價近5萬的設備，還私下再塞5萬元現金「打點」，鄭男收了好處後在會議上動手腳，偷偷修改千萬工程標案，讓廠商賺飽荷包，廉政署獲報後展開偵辦，去年正式收網，鄭男乖乖繳回9萬多元，但仍被依收賄罪判刑2年，但可緩刑5年。

判決指出，鄭男2005年考進中油，2020年升上工務組長，負責「高雄區土木及建築零星修護長約」招標，2021年初，熟識的楊姓廠商發現標案遲遲未開，就找上鄭男打聽，鄭男竟語帶暗示「家裡正要裝軟水機」，楊男馬上聽懂，派人免費安裝一台價值4萬9千元的軟水設備。

拿到「好處」的鄭男立刻展開採購程序，果然讓楊男順利以1300萬元得標，不過楊男覺得標案部分內容不利，竟還厚臉皮要求「多幫忙」，鄭男收下5萬元現金後，在會議上主導修改合約，讓廠商的利潤水漲船高。

沒想到兩人「暗來暗去」的勾當早已被廉政署鎖定，2023年正式行動，將人約談到案，法官審理時，鄭男坦承一切並主動繳回犯罪所得，最後依收賄罪判刑2年、褫奪公權2年，但考量他態度悔悟，改判緩刑5年，並須支付公庫40萬元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

新北男載2通緝犯遇檢急衝落跑　警掏槍攔截再搜出喪屍煙彈

超扯詐騙！加籍男「電鍋煮出鈔票」　他親眼見證掏110萬秒傻眼

中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

快訊／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭　沉默不語進法院

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

快訊／花蓮恐怖家暴！狠男持刀砍女友　她全身血跡斑斑送醫

腥夫兩度外遇偷吃！還狂點外送茶「奶大不要胖」　賠房又破財

快訊／桌球甜心絕命大迴轉害父女1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

新北男載2通緝犯遇檢急衝落跑　警掏槍攔截再搜出喪屍煙彈

超扯詐騙！加籍男「電鍋煮出鈔票」　他親眼見證掏110萬秒傻眼

中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

快訊／砸重金閃兵失敗！王大陸2度現身開庭　沉默不語進法院

《獵人》又更新了！　冨樫義博消失9個月首發文…照片揭原稿進度

吳怡霈被前經紀人偷走400萬　「基隆巴菲特」勸她投資累計1400萬

沙巴美人魚島自由行懶人包！住宿安排＋行程規劃一篇搞定

賈永婕二女兒赴美留學！「出國前反被警告2件事」　她傻眼：誰才是媽媽

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

傳李洋任運動部長！羅廷瑋盼帶來新氣象　林沛祥：期待改善體育署沉痾

苗栗男亂丟菸蒂害2店面起火燒毀　監視器錄下罪行判拘役50天

新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

通過總預算卓榮泰續任閣揆？　行政院：行政團隊負責推動國家向前

剛要找工作就抽中「10萬創業基金」　18歲嫩妹慘被騙走9萬

羅志祥也想演《角頭》

社會熱門新聞

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

更多熱門

相關新聞

開車族注意！油價下周估最多漲0.1元　柴油至多降0.3元

開車族注意！油價下周估最多漲0.1元　柴油至多降0.3元

開車族注意！國際油價走跌，中油啟動平穩措施，估計下周油價最多漲0.1元、柴油調降0.1~0.3元。

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

青鳥「偷拍公文」嘲諷王鴻薇　衛福部出手記過

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

訂閱KKBOX「發票中100萬」！還有人手搖飲中千萬

訂閱KKBOX「發票中100萬」！還有人手搖飲中千萬

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

關鍵字：

中油組長軟水機5萬千萬標案2年

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面