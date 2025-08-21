中油貪組長暗示「家裡缺台軟水機」幫改千萬標案　收賄罪判2年

▲中油示意圖。（資料照／中油提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

中油高雄營業處鄭姓工務組長暗示廠商「家裡缺台軟水機」，對方馬上識相送上一台市價近5萬的設備，還私下再塞5萬元現金「打點」，鄭男收了好處後在會議上動手腳，偷偷修改千萬工程標案，讓廠商賺飽荷包，廉政署獲報後展開偵辦，去年正式收網，鄭男乖乖繳回9萬多元，但仍被依收賄罪判刑2年，但可緩刑5年。

判決指出，鄭男2005年考進中油，2020年升上工務組長，負責「高雄區土木及建築零星修護長約」招標，2021年初，熟識的楊姓廠商發現標案遲遲未開，就找上鄭男打聽，鄭男竟語帶暗示「家裡正要裝軟水機」，楊男馬上聽懂，派人免費安裝一台價值4萬9千元的軟水設備。

拿到「好處」的鄭男立刻展開採購程序，果然讓楊男順利以1300萬元得標，不過楊男覺得標案部分內容不利，竟還厚臉皮要求「多幫忙」，鄭男收下5萬元現金後，在會議上主導修改合約，讓廠商的利潤水漲船高。

沒想到兩人「暗來暗去」的勾當早已被廉政署鎖定，2023年正式行動，將人約談到案，法官審理時，鄭男坦承一切並主動繳回犯罪所得，最後依收賄罪判刑2年、褫奪公權2年，但考量他態度悔悟，改判緩刑5年，並須支付公庫40萬元，全案可上訴。