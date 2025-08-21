撿到背包花光現金丟垃圾車　他只賠3千元下場曝光

記者黃翊婷／新北報導

男子阿興（化名）去年12月間在超商撿到A女遺失的後背包，內含物品總價值大約9748元，他將現金取出並花用殆盡，接著便把剩下的物品全部丟進垃圾車；挨告之後他雖然與A女達成調解，卻只賠償3000元。新北地院法官日前依犯侵占遺失物罪，判處阿興罰金5000元，得易服勞役5日。

▲阿興把背包中的現金拿出來花用，剩下的東西都丟掉了。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年12月間在新北市一間超商內撿到A女遺失的後背包，裡面的物品包含皮夾、現金5200元、行動電源、證件、信用卡及提款卡等等，他卻沒有將包包交給店家處理或送至派出所，而是把現金取出並花用殆盡。

後來A女發現後背包遺失，報警處理之後，警方很快便鎖定阿興。阿興在警詢及偵訊期間供稱，錢他已經花掉了，剩下的東西都丟進垃圾車了。

新北地院法官認為，阿興貪圖個人私利，將撿到的後背包占為己有，顯然欠缺對他人財產權的尊重，法治觀念已有偏差，此外，他雖然已經坦承犯行，也與受害的A女成立調解，但僅賠償3000元，沒有依照調解條款悉數履行賠償，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。