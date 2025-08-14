超衰！他先代墊再收錢卻挨告涉詐　友認了「錢是我騙來的」

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）被指控將銀行帳戶提供給他人當作人頭戶使用，導致受害者遭騙錢2.5萬元；但他堅詞否認並強調，這筆錢是友人A欠錢匯款還給他的。新北地院法官日前審理此案，考量到友人A出庭作證承認那是自己騙來的錢，加上有對話記錄為證，最終裁定阿強無罪，還他清白。

▲阿強收到友人A的匯款，沒想到錢居然是對方騙來的，還害他因此吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強被指控將銀行帳戶提供給他人使用，施詐人在2022年9月間以假買賣方式，誘使受害者將2.5萬元匯入該帳戶，隨後錢便被領走。檢方認為阿強涉詐，訊後依法將他起訴。

阿強則堅詞否認涉詐，他強調，因為友人A欠他錢，說要匯款還錢，他才會把帳戶告訴對方，然後再把錢領出來，拿去付酒店的帳單。

友人A也到庭證稱，那筆匯款是他要還給阿強的錢，但阿強不知道那是他騙來的，當時兩人一起去酒店消費，並由阿強結帳付款，事後再打電話請他匯款還錢，「阿強只有給我帳號，沒有給我提款卡及密碼，我跟他的對話紀錄中，我說『我朋友有轉2萬5000元過去，看一下』」，他們一起去過2、3次酒店，每次都是這樣處理的。

新北地院法官表示，經查，友人A在另案中，確實因涉犯詐欺取財罪，被判處有期徒刑3個月，而且在他與阿強的對話紀錄中，的確有提到「我朋友有轉2萬5000元過去，看一下，有沒有收到」。

法官認為，阿強和友人A已經認識2、3年，他提供帳戶給友人A也有正當事由，加上現有證據並無法證明他有故意幫助詐欺、洗錢的意圖，最終因證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。