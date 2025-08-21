2尿布童爬3樓鐵窗看世界！警消破門抱下　24歲補眠媽驚醒險釀禍

▲吳女在房內補眠，2名兒女卻爬上鐵窗看著往來人車，卻嚇壞經過的路人。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區日前有民眾報案稱，復興路上某處民宅有2名幼童爬到鐵窗上，隨時有掉落的危險。警方消防人員到場時，發現2名幼童僅穿著尿布，站在3樓的鐵窗上，好奇看著往來的人車，警消上樓破門進入屋內，將鐵窗上的2名幼童抱下，排除意外的發生，在房內補眠的2寶媽，聽見動靜驚醒才出來查看。

據了解，這位 2寶媽為24歲，與丈夫結婚後生下4歲及1歲的一對兒女，一家4口同住在樹林區某處舊式公寓3樓。本週一（21日）早上7時許，吳女叫先生起床吃完早餐出門上班後，又回到房內補眠，但原本在睡覺4歲的兒及1歲女兒卻醒來，發現吳女在睡覺，2人就自己跑到客廳玩耍。

▲警消破門進入，將爬上鐵窗的2名幼童救下。（圖／記者陸運陞翻攝）

但2童被窗外經過的人車聲音吸引，從沙發軟墊爬上窗台，進而跨出窗外爬上鐵窗欄杆，好奇地看著往來的人車；但此舉卻嚇壞經過的路人，擔心2名幼童從鐵窗縫隙掉落，急忙撥打110請警方協助。警消到場，確認2名幼童位置，立即上樓強行打開大門，並迅速抱下還攀爬在鐵窗欄杆上的幼童。

此時在房內熟睡的媽媽，聽驚外頭聲響連忙走出房門查看，才驚覺兒女在她補眠時，因好奇爬上鐵窗，差點發生不可彌補的憾事，所幸熱心民眾發現，通知警消人員到場協助，及時排除意外的發生。後續警方依規定完成兒少通報，對於媽媽是否違反相關法令部分，將函請社會局查處。

▲警消破門救援，在房內補眠的媽媽（左）聽見聲響才出房門查看。（圖／記者陸運陞翻攝）