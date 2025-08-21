哈瑪斯罕見突襲！「地道湧出」猛攻以色列軍營　10人當場斃命

▲ 以軍聲稱殲滅多名突襲軍營的哈瑪斯戰士。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍宣布擊退一波罕見的大規模突襲，哈瑪斯武裝分子從地下隧道現身，試圖強攻加薩南部汗尤尼斯的以軍據點，激烈交火後至少擊斃10名哈瑪斯戰士，以軍則有3名士兵受傷，其中1人重傷。

בקרבות פנים אל פנים: לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים לאחר שביצעו ירי לעברם



מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.

במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים… pic.twitter.com/ROGLPWMavY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025

Footage from the Hamas attack on an IDF encampment in southern Gaza's Khan Younis this morning shows a tank of the 74th Armored Battalion ramming into a RPG-wielding operative. pic.twitter.com/eDbd8C5pVt — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 20, 2025

《以色列時報》報導，根據以軍調查，這場突襲行動於當地20日上午約9時展開，至少18名哈瑪斯戰士從汗尤尼斯南部地道衝出，手持機關槍及火箭推進榴彈（RPG），猛烈攻擊以軍營區。部分武裝分子成功突破防線闖入營地，與駐守的以軍基菲爾旅（Kfir Brigade）士兵近距離激戰。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會中說明，「部隊識別出逾15名從隧道出現的恐怖分子，他們向我軍開火，包括發射火箭彈。」他進一步透露，「數名恐怖分子闖入我方駐紮建築物內，最終被殲滅。我們正調查事發經過。」

軍方研判，這些哈瑪斯戰士可能企圖綁架以軍人員。網路曝光的畫面顯示，以軍動用空中打擊和地面部隊聯合反擊，一輛第74裝甲營坦克直接撞擊持RPG的武裝分子；另一段影片則可見軍營內有2名槍手屍體。最終8名哈瑪斯戰士逃回隧道，以軍正持續追捕。

哈瑪斯軍事部門卡桑旅（Al-Qassam Brigades）隨後聲稱發動這起「突襲行動」，實施自殺式攻擊造成以軍死傷。但以軍否認有士兵陣亡。