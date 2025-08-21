　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

▲▼桃園市復興區台7線33公里坍方。（圖／翻攝臉書／桃園市復興區公所）

▲桃園市復興區台7線33公里坍方。（圖／翻攝臉書／桃園市復興區公所，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園市復興區台7線33公里今天凌晨發生大規模坍方，造成雙向交通中斷，後山三里（高義、三光、華陵）緊急宣布停班停課一天。目前已經緊急搶修，預計下午三點搶通。

復興區長蘇佐璽指出，區公所已迅速向市府交通局報告，後山幸福巴士暫停運行，清潔隊也無法進入三里執行清運作業。目前興工務段廠商機具正在分頭進行搶修清理中，不過現場持續落石中且坍方量大，用路人非必要請勿前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃園市復興區台7線33公里坍方。（圖／翻攝臉書／桃園市復興區公所）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／東港騎士騎車衝進海裡！　警消搜救中
林口外海驚見「21道垂直光束」　網驚：光的護封劍
「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少
大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟
日本網紅超怕「這款台味水果」　它竟是世界第2營養食物
快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級
印度成功試射「烈火五型」核飛彈　射程涵蓋中國
快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

信義區深夜突然停電！　只剩台北101還亮著

快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級

快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

憲指部少將發言人爆家變！控外甥女吞遺產　亡母自拍片護孫

大稻埕煙火「私房觀賞點」神人分享！　網友看過都點頭

看大稻埕煙火被Chatgpt騙！　她聽從建議只有一堆煙

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結：不是刺青、講髒話

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

信義區深夜突然停電！　只剩台北101還亮著

快訊／08:00高雄六龜3.8地震　最大震度2級

快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

憲指部少將發言人爆家變！控外甥女吞遺產　亡母自拍片護孫

大稻埕煙火「私房觀賞點」神人分享！　網友看過都點頭

看大稻埕煙火被Chatgpt騙！　她聽從建議只有一堆煙

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結：不是刺青、講髒話

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

舒瓦伯炸裂第45轟國聯最多！　費城人橫掃水手締造隊史經典系列賽

快訊／屏東東港紅燈塔旁「騎士騎車衝進海裡」！　警消持續搜救中

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

從新竹偷到高雄！大盜「闖社區隨機開車門」行竊　栽在民眾PO文

他大便顏色改變　竟長2公分腫瘤

大型成長股領軍　00924績效超越科技ETF、勇奪美股ETF之冠

酒駕男自摔撞倒3機車　警面前掉出一把槍！下場要關6年4個月

「新年式Mazda 3」關稅成本北美小漲價！配備升級搭載2.5升雙動力

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

中國男「走私軍火」至北韓　遭美國判刑8年

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

生活熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

有颱風？全台轉易雨濕又熱

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭入獄黑歷史

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

千百惠兒子沉痛發聲

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

即／歌手千百惠病逝！享壽62歲

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面