快訊／桃園復興台7線33K凌晨坍方　後山3里今緊急停班課

▲桃園市復興區台7線33公里坍方。（圖／翻攝臉書／桃園市復興區公所，下同）
記者葉國吏／綜合報導
桃園市復興區台7線33公里今天凌晨發生大規模坍方，造成雙向交通中斷，後山三里（高義、三光、華陵）緊急宣布停班停課一天。目前已經緊急搶修，預計下午三點搶通。
復興區長蘇佐璽指出，區公所已迅速向市府交通局報告，後山幸福巴士暫停運行，清潔隊也無法進入三里執行清運作業。目前興工務段廠商機具正在分頭進行搶修清理中，不過現場持續落石中且坍方量大，用路人非必要請勿前往。
