國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉凱特再搬家！年收9.6億自付裝修費　2鄰居「被迫搬離」超錯愕

威廉王子、凱特王妃再搬家！年收9.6億自付裝修費　2鄰居「被迫搬離」超錯愕

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及7歲的路易王子（Prince Louis），一家五口擁有高人氣。近日英媒報導，威廉一家人準備搬離原本住的「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage），準備入住同樣位於溫莎的「森林莊園」（Forest Lodge）。

根據《時人》報導，肯辛頓宮發言人證實，威廉王子一家人今年晚些時候，將正式搬入森林莊園。這棟新居擁有8間臥室，目前正進行簡單翻修，費用由威廉與凱特自行支付。現年43歲的威廉，每年從康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall Estate）可獲得約2,360萬英鎊（約新台幣9.6億元）的收入，足以支付裝修開銷。

為了增加隱私，森林莊園周邊也加植灌木與遮蔽物。不過《每日郵報》披露，因有王室入住，莊園附近原本的兩戶家庭被迫搬遷。消息人士直言，「他們完全沒有料到，畢竟若王室要住在這裡，就不可能讓任何人隨便當鄰居。」

▲「森林莊園」將是威廉王子一家人的新居。（翻攝X@The_QVDS）

 

外界推測，森林莊園將成為威廉一家人的長期居所，即便他日後登基為王，也將繼續住在這裡。這次搬家也是繼2022年他們從倫敦搬到溫莎後，又一次重要的生活轉變。當時，威廉夫婦從肯辛頓宮搬到阿德萊德小屋，3名子女隨後進入蘭布魯克學校（Lambrook School）讀書，生活逐漸穩定。

不過，這3年間，威廉一家也經歷了艱難時刻，凱特去年夏天罹癌，經過9個月治療；英王查爾斯三世（King Charles III）同樣罹癌，至今仍在接受治療。此外，2022年9月，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）過世，全家人深陷悲痛。

目前威廉夫婦除有溫莎的新居，還擁有位於諾福克郡的「安默莊園」（Anmer Hall）及倫敦的肯辛頓宮。根據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）2022年的報導，安默莊園才是威廉與凱特心目中的「快樂之地」。一名親友透露，「在倫敦，他們的生活受到許多限制，孩子無法自由到公園踢球。他們的計畫是先在溫莎生活10到15年，之後再回到安默莊園。」

