　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

▲桃園市徐姓男子與吳姓妻子未曾到過龜山區某餐廳消費，竟在餐廳留言區留下負評挨告，事後還怒嗆要檢舉業者。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO納悶，餐廳為什麼不是越貴越好吃？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

食物的美味程度，和價格高低有關係嗎？近日有網友發文表示，他覺得台灣的餐廳，並不會越貴越好吃，有時候價格比較高，反而有種在「吃裝潢」的感覺，而且有些比較貴的餐廳，也沒有比較厲害的服務。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「越貴為什麼不會越好吃」為標題發文，提到他覺得台灣很奇怪，不是價格越貴，東西就越好吃，反而越便宜才越美味。他透露自己常常吃不飽，所以心想著去貴一點的餐廳應該會改善，但實際上卻沒有，不但吃不飽，錢包還瘦了，有種他去「吃裝潢」的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也說，有些價格比較貴的餐廳還沒有比較厲害的服務，即便收了一成服務費，卻還是要自己收桌。他也說，如果到火鍋店用餐，火鍋明明就是他在煮，結果卻要被收服務費，這實在讓他不太開心。

▲▼餐廳,廚師,煮飯,烹調。（圖／翻攝自Pixabay）

▲有網友認為，貴不一定好吃，但好吃的通常不便宜。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不能理解沒有服務的店家，到底為什麼要收一成服務費？而且服務費也不是回饋給員工，幾乎全數在老闆的口袋裡」、「國外也是啊，不用說台灣，一種就是純坑你，另一種就附加價值，稀少性、創意、完整服務」、「好不好吃都是看人，不是看價錢」、「會不會是你吃不慣，所以覺得不好吃」。

也有網友認為，「我個人經驗可能跟你有點不太一樣，貴的不一定好吃，但我會覺得好吃的通常都不便宜」、「整體說起來，貴確實不一定都好吃，但是廚藝厲害的店家，有追求的店家，往往不會太廉價」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相
玲玲颱風最快今晚生成　熱帶系統周末影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

當「竹科小孩」很幸福？在地工程師曝殘酷現實

當「竹科小孩」很幸福？在地工程師曝殘酷現實

生活在富裕家庭、不必為錢煩惱，過著衣食無缺的生活是不少人所嚮往的。就有網友發文分享自身看法，認為當竹科工程師的小孩會滿幸福的，畢竟父母收入穩定，生活品質自然不錯，最重要的是爸媽本身就是高知識份子，課業上若有不懂的可直接詢問。貼文發出後，就有從小生活在新竹、爸媽都是工程師的網友回應，透露他的真實生活，「雖然不會為了錢煩惱，但也沒有到真的很快樂。」

男友「彈指」叫服務生！她提醒被回：我付錢吃飯的

男友「彈指」叫服務生！她提醒被回：我付錢吃飯的

傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂

傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂

關鍵字：

餐廳價格Dcard

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面