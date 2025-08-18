花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

▲原PO納悶，餐廳為什麼不是越貴越好吃？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

食物的美味程度，和價格高低有關係嗎？近日有網友發文表示，他覺得台灣的餐廳，並不會越貴越好吃，有時候價格比較高，反而有種在「吃裝潢」的感覺，而且有些比較貴的餐廳，也沒有比較厲害的服務。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「越貴為什麼不會越好吃」為標題發文，提到他覺得台灣很奇怪，不是價格越貴，東西就越好吃，反而越便宜才越美味。他透露自己常常吃不飽，所以心想著去貴一點的餐廳應該會改善，但實際上卻沒有，不但吃不飽，錢包還瘦了，有種他去「吃裝潢」的感覺。

原PO也說，有些價格比較貴的餐廳還沒有比較厲害的服務，即便收了一成服務費，卻還是要自己收桌。他也說，如果到火鍋店用餐，火鍋明明就是他在煮，結果卻要被收服務費，這實在讓他不太開心。

▲有網友認為，貴不一定好吃，但好吃的通常不便宜。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不能理解沒有服務的店家，到底為什麼要收一成服務費？而且服務費也不是回饋給員工，幾乎全數在老闆的口袋裡」、「國外也是啊，不用說台灣，一種就是純坑你，另一種就附加價值，稀少性、創意、完整服務」、「好不好吃都是看人，不是看價錢」、「會不會是你吃不慣，所以覺得不好吃」。

也有網友認為，「我個人經驗可能跟你有點不太一樣，貴的不一定好吃，但我會覺得好吃的通常都不便宜」、「整體說起來，貴確實不一定都好吃，但是廚藝厲害的店家，有追求的店家，往往不會太廉價」。