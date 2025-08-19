台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

▲台中古姓男子遇網路感情詐騙，直到開庭怒告對方才發現，對方和照片差很大。（圖／CTWANT提供提供，下同）

網戀遇陷阱！台中一名古先生去年透過社交平台，發現一名正妹追蹤其IG，雙方因此開始互聊，感情也因此迅速升溫。雙方穩聊半年後，正妹突然開口向古先生借錢，問他是否可以借個1、2萬塊讓她可以還學貸，孰料錢一借出後，正妹從原本迅速秒回的狀態竟開始不讀不回，到後來竟直接將人封鎖，讓古先生氣得報警提告。然而8月18日上午終於正式開庭，雙方終於從線上網友到線下見面，只是古先生仔細地拿著手機上正妹的照片對照眼前壯碩的女子，確認根本不是同一人。

回顧整起事故，24歲的古先生受訪時表示，自己去年5、6月時，先是在IG上被一名長相甜美可愛的正妹追蹤，他初步看了妹子的IG介面後，也爽快回追，雙方開始互換Line聯絡方式，一來一往的聊天半年後，感情也在每天的聊天問候中逐漸升溫。過程中，古先生也多次試圖將正妹約出見面，但都被對方以各種理由推辭。

▲開庭後雙方以2萬元達成和解，女子起初表示是用AI合成照片，事後卻被踢爆盜用他人照片。

然而有一天，正妹突然開口詢問古先生，「能不能借一點錢還學貸？」，古先生聽聞後當下也立即爽快答應，並依照妹子所給的銀行帳戶前後匯出1、2萬元。未料，原本訊息秒回的妹子，竟在成功借到錢後，開始將回訊息的速度放慢，起初古先生原以為對方只是在忙，但到最後妹子直接不讀不回，讓古先生氣到要妹子不還錢就報警提告，妹子一開始還積極向他表示，「一定會還」，最後卻直接將古先生封鎖，讓古先生氣得直接報警提告。

8月18日台中地檢署終於召開偵查庭，古先生一早就到地檢署前，迫不及待的想看清騙他錢的妹子「盧山真面目」，卻在一片等待開庭的民眾中，遲遲找不到照片上的妹子，讓他相當疑惑。而當法警唸出名字，要古先生進入開庭，同時也唸出被告女子的姓名，這名壯碩的女子在人群中女子相當醒目，隨即步入偵查庭內，讓他當場驚呆了。

而偵查庭中，女子自陳為舉重國手，並表示Line是本人和古先生聊天沒錯，但IG並非其本人使用，強調適用AI照片生成，事後卻被踢爆根本就是盜照，讓古先生相當傻眼。開庭結束後，古先生詢問女子是否有意願調解，女子經過短暫猶豫後，最終決定和古先生以2萬元完成給付後，達成和解，讓古先生忍不住感嘆，「被網路照片，來開庭才發現被騙的不輕……」

