變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

▲小安無法接受丈夫頻繁要求她配合性癖「換妻」，因此提告求償並訴請離婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名女子小安(化名)控訴再婚的丈夫阿國(化名)有特殊性癖好，不斷頻繁要求她同意換妻，與陌生人進行「同房不換」、「同房互換」等性行為，甚至在小安明確拒絕後，阿國還要求她戴面具，「這樣別人就不知道了！」小安為此痛苦至極，提出告訴。新竹地院法官審理後，准許2人離婚，並判處阿國應賠償新台幣40萬元。

判決書指出，小安民國106年白手創業起家，開設越式洗頭店，但與阿國再婚後，111年起阿國為滿足特殊性癖，頻繁開口要求小安配合「換妻」，進行「同房不換」、「同房互換」等性行為；但小安對於換妻一事感到相當噁心、無法接受，因此屢屢拒絕阿國請求。

未料阿國竟還異想天開，要求小安「戴面具」，「這樣別人就不知道了」、「你跟別人做的時候，你可以戴面具，最後跟我做，你還是屬於我的。」此外，小安還控訴阿國為了換妻而與其他女性曖昧，對她精神造成重大打擊，還因此罹患憂鬱症，因此提告請求離婚，並要求阿國賠償200萬元。

對此，阿國則駁斥，表示自己沒有違反婚姻忠貞義務，所謂的「同房不換」是經兩造合意後之共識，審視2人對話紀錄，小安對此並無任何排斥字眼，還反控小安的診斷證明書就診時間為訴請離婚前一個月，根本是為了臨訟捏造，該內容亦無法判斷與他有關，因此請求駁回小安之訴。

對此，小安的女性親友出庭證稱，表示小安曾向她訴苦，表示婚姻出現問題、老公要求交換性伴侶，她不能接受，掙扎很久才找人訴苦，「她說她晚上都睡不著覺，如果不同意(換妻)，老公就會發脾氣，內心很抗拒這件事；她老公甚至還約好另對夫妻『同房不換』，稱是兩對夫妻在同個房間內進行性行為，不會交換性伴侶，且已經約好日期，幸好當時小安確診，因此逃過一劫。」

小安的女兒也出庭作證，表示媽媽自111年起頻繁與繼父阿國吵架，「媽媽說繼父要求她同房不換或是同房互換，或跟陌生人發生性行為。媽媽覺得很變態，她一直拒絕，但是繼父一直要求她要她做，媽媽一直拒絕，繼父說戴面具別人就不知道了，但是媽媽還是不要，最後繼父自己跟對方要交換的夫妻拿照片，是媽媽確診才沒有去。媽媽覺得很噁心，她一直拒絕，是繼父一直要求她，媽媽一直哭、睡不著，還去看身心科。」

新竹地院法官審酌兩造對話紀錄，可知阿國要求小安去Google搜索換妻網站，並「糾正」小安用語，稱「同房不換」不是換妻，還提供交換性伴侶男女照片等情，可見阿國要求小安配合其特殊性癖好，小安予以拒絕後，阿國即施以精神壓迫，要求小安配合，其行為已違悖夫妻間正常倫常、及忠貞義務，因此准許2人離婚；衡量雙方學歷、財力等一切情狀後，判處阿國賠償40萬元為恰當。可上訴。