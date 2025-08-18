　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小安無法接受丈夫頻繁要求她配合性癖「換妻」，因此提告求償並訴請離婚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名女子小安(化名)控訴再婚的丈夫阿國(化名)有特殊性癖好，不斷頻繁要求她同意換妻，與陌生人進行「同房不換」、「同房互換」等性行為，甚至在小安明確拒絕後，阿國還要求她戴面具，「這樣別人就不知道了！」小安為此痛苦至極，提出告訴。新竹地院法官審理後，准許2人離婚，並判處阿國應賠償新台幣40萬元。

判決書指出，小安民國106年白手創業起家，開設越式洗頭店，但與阿國再婚後，111年起阿國為滿足特殊性癖，頻繁開口要求小安配合「換妻」，進行「同房不換」、「同房互換」等性行為；但小安對於換妻一事感到相當噁心、無法接受，因此屢屢拒絕阿國請求。

未料阿國竟還異想天開，要求小安「戴面具」，「這樣別人就不知道了」、「你跟別人做的時候，你可以戴面具，最後跟我做，你還是屬於我的。」此外，小安還控訴阿國為了換妻而與其他女性曖昧，對她精神造成重大打擊，還因此罹患憂鬱症，因此提告請求離婚，並要求阿國賠償200萬元。

對此，阿國則駁斥，表示自己沒有違反婚姻忠貞義務，所謂的「同房不換」是經兩造合意後之共識，審視2人對話紀錄，小安對此並無任何排斥字眼，還反控小安的診斷證明書就診時間為訴請離婚前一個月，根本是為了臨訟捏造，該內容亦無法判斷與他有關，因此請求駁回小安之訴。

對此，小安的女性親友出庭證稱，表示小安曾向她訴苦，表示婚姻出現問題、老公要求交換性伴侶，她不能接受，掙扎很久才找人訴苦，「她說她晚上都睡不著覺，如果不同意(換妻)，老公就會發脾氣，內心很抗拒這件事；她老公甚至還約好另對夫妻『同房不換』，稱是兩對夫妻在同個房間內進行性行為，不會交換性伴侶，且已經約好日期，幸好當時小安確診，因此逃過一劫。」

小安的女兒也出庭作證，表示媽媽自111年起頻繁與繼父阿國吵架，「媽媽說繼父要求她同房不換或是同房互換，或跟陌生人發生性行為。媽媽覺得很變態，她一直拒絕，但是繼父一直要求她要她做，媽媽一直拒絕，繼父說戴面具別人就不知道了，但是媽媽還是不要，最後繼父自己跟對方要交換的夫妻拿照片，是媽媽確診才沒有去。媽媽覺得很噁心，她一直拒絕，是繼父一直要求她，媽媽一直哭、睡不著，還去看身心科。」

新竹地院法官審酌兩造對話紀錄，可知阿國要求小安去Google搜索換妻網站，並「糾正」小安用語，稱「同房不換」不是換妻，還提供交換性伴侶男女照片等情，可見阿國要求小安配合其特殊性癖好，小安予以拒絕後，阿國即施以精神壓迫，要求小安配合，其行為已違悖夫妻間正常倫常、及忠貞義務，因此准許2人離婚；衡量雙方學歷、財力等一切情狀後，判處阿國賠償40萬元為恰當。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相
玲玲颱風最快今晚生成　熱帶系統周末影響台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

更多熱門

相關新聞

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚　在地人全笑了

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚　在地人全笑了

新竹巨城受到廣大新竹人歡迎，開幕至今已破億人次造訪，每年營業額屢創新高，是在地人假日逛街的好去處。就有網友笑說，南部朋友搭車3小時來新竹玩，最後她帶對方去逛巨城；而這番話掀起共鳴，大票網友直言，「我台北同學還會指定她要逛巨城」、「巨城是新竹必去的景點」。

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

2025 新竹 X 梅竹黑客松報名中

2025 新竹 X 梅竹黑客松報名中

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

老公偷穿女內衣褲+高跟鞋！人妻分居11年訴離

老公偷穿女內衣褲+高跟鞋！人妻分居11年訴離

關鍵字：

新竹換妻

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面