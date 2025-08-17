中壢車站商圈《壢來扭一夏》　歡迎相約大時鐘消費集點抽機票

▲全台最大巨型扭蛋機揭幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢車站商圈發展協會16日於中壢區大時鐘廣場，舉辦《壢來扭一夏》活動，由市府經發局長張誠、桃園市商圈發展聯合會副總會長張永隆、中壢車站商圈發展協會湯玟琪理事長等人士，為號稱全台最大的巨型扭蛋機揭幕。

張誠局長指出，8月16、17日為這次活動的現場互動日，每天上午10時至下午5時於麗陽商場—中壢大時鐘廣場登場，現場除有巨型扭蛋機供民眾憑集點卡兌換，更有夏日限定的拍照打卡點，邀請情侶、親子與遊客一同來排隊拍照留念。

▲中壢車站商圈發展協會湯玟琪理事長是湯記口味肉鬆老店第三代掌門人。（圖／擷取自湯玟琪臉書）

另外，市民朋友們只要到參與店家消費，就有機會參加摸彩，最大獎是沖繩雙人來回機票，讓大家「集點集到飛出國」！活動期間至紅點店家消費滿50元集1點、綠點店家消費滿100元集1點、藍點店家則依公告集點，完整參與店家名單與線上地圖可透過活動FB粉絲團查詢。摸彩預計將於8月22日在活動粉專進行直播抽出。

湯記口味肉鬆老店第三代掌門人的湯玟琪理事長指出，中壢車站商圈沿中正路至大時鐘第一市場、大同路、中山路一帶，也是中壢最熱鬧的市集核心，許多店家世代經營，至今依然保留濃厚的人情味與故事。商圈會員涵蓋多元特色店家，包括中壢三寶之一的花生酥糖、傳承古早味的大東餅舖，以及剛入選「500碗」美食名單的仁利菜包（草仔粿）等。