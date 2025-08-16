史上首次！六十石山馬拉松9/14熱血開跑　2千勇者陡坡競速

▲▼富里鄉首次結合金針花季與山徑挑戰的大型觀光馬拉松將於9月14日熱血開跑。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉將於 9月14日迎來史上首次結合金針花季與山徑挑戰的大型觀光運動賽事——2025第1屆六十石山馬拉松・勇者挑戰賽。報名已正式截止，總計吸引 2,058 位跑者參賽，有來自 9 個國家的 16 位國際選手共襄盛舉。所有參賽者將齊聚富里在滿山金針花海與縱谷田園間揮灑汗水挑戰21公里賽程，感受東台灣的熱情與魅力。

賽道將以富里六十石山為核心，沿途蜿蜒穿越金針花海、稻田與山巒，讓跑者在挑戰體能極限的同時，飽覽花東縱谷壯麗景色。沿途補給站準備了富里特色美食與能量補給，讓選手在比賽中也能品味在地風味。

▲參賽者在滿山金針花海與縱谷田園間揮灑汗水挑戰賽程，感受東台灣的熱情與魅力。

活動會場更規劃 40 攤以上特色市集，邀請跑者與家屬一同感受富里鄉濃厚的人情味。值得一提的是，本屆賽事所創造的觀光效益已不僅限於本鄉，更外溢至鄰近鄉鎮，推升週邊住宿訂房率，形成南花蓮觀光的整體加乘效果，成為地方經濟的新引擎。

▲▼設計精美的賽服與獎牌。

當天，來自世界各地與台灣各縣市的選手，將共同在金色花海的映襯下衝向終點，寫下六十石山首屆馬拉松的榮耀篇章。富里鄉公所誠摯邀請民眾沿途為選手加油，感受全民運動嘉年華的熱鬧氛圍，一同見證這場屬於勇者的盛會。

鄉長江東成表示，勇者挑戰賽不僅是一場體能競技，更是推動觀光與文化交流的重要契機。來自國內外的跑者與親友將為富里注入滿滿人潮與活力，帶動農特產銷售、民宿餐飲與地方市集，展現富里熱情、純樸又多元的魅力。

鄉公所提醒各位跑者們，物資將會於8/25-8/27寄送，請特別留意喔！如有相關問題請撥打大會電話: 0939-365308，我們不見不散！

