國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

輝達（NVIDIA）近期重金投注AI雲端運算服務商CoreWeave（CRWV），將超過九成公開持股集中在該公司，投資金額高達39.6億美元（約新台幣1267億元）。這次大手筆投資，既展現輝達對AI產業未來的信心，也引發市場對CoreWeave穩健性的熱議。

CoreWeave第二季交出亮眼成績，營收達12億美元，比去年同期暴增三倍以上。然而，股價卻在本周大跌近21%，原因在於新簽約客戶數字不如預期，加上公司宣布第四季將大幅提升資本支出，讓市場對未來的盈利能力心生疑慮。輝達的豪賭似乎並非完全平穩。

更具挑戰的是，CoreWeave即將迎來上市後的首次大規模股票解禁。根據FactSet數據，約84%的A類股票解禁，涉及的股份多數掌握在內部高層和輝達手上。解禁潮可能引發市場波動，尤其在股價已顯疲態的背景下，投資者對公司長期穩定性不免更加擔憂。

儘管如此，CoreWeave在AI雲端運算領域的地位不容忽視。它是全球首家全面提供輝達最新Blackwell GPU產品組合的服務商，並且專門為AI工作負載設計資料中心，吸引了包括Cohere、IBM和Mistral AI等科技巨頭作為客戶。分析師預測，隨著AI需求持續高漲，CoreWeave明年的營收可能突破110億美元，年增率達127%。這場投資賭局，究竟是輝達的明智選擇還是高風險冒險，仍有待時間驗證。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

