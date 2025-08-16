　
生活

林逸欣婚禮小物秒殺缺貨！林爸爸診所加「1規則」　補貨時間曝

▲▼ 。（圖／翻攝自林逸欣FB）

▲林逸欣補辦婚宴，許多網友被林爸爸圈粉。（圖／翻攝自林逸欣FB）

記者閔文昱／綜合報導

有「音樂精靈」美稱的林逸欣，本月初與科技業老公陳孟強（Tony）補辦婚宴，婚禮上播放的13分鐘成長影片溫馨又幽默，上傳社群後點擊飆破700萬次。不僅父母在影片中展現的深厚親情圈粉無數，就連婚禮小物、也就是林爸爸診所販售的薰衣草、香茅精油膏，也意外爆紅成為搶手貨，甚至被搶到缺貨。對此，診所粉專小編也公布了最新販售時間。

林逸欣婚禮影片曝光後，不少網友直奔台南林爸爸的神經內科診所排隊購買，無法到場的粉絲則在社群留言「跪求代購」，精油膏成為「時下最流行的小物」，社群討論度飆升，更有人號召開團搶購。診所小編12日緊急開設線上訂購連結，卻在上架後瞬間被秒殺，13日晚間更宣布「目前缺貨中」，現場購買得碰運氣。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林春銘醫師神經醫學網）

▲精油膏爆紅。（圖／翻攝自Facebook／林春銘醫師神經醫學網）

面對暴增的需求，粉專《林春銘醫師神經醫學網》15日公布補貨消息，精油膏將於8月21日（週四）中午12點重新開賣，線上與現場均採「一人限購100瓶」規定。線上訂單將以掛號寄送、不開放預訂自取；現場則須排隊購買、不得代領。

短短一場婚禮，讓林爸爸的診所與精油膏聲名大噪，被網友封為「最強婚禮業配」。至於熱賣至今的銷量，林逸欣的哥哥則低調回應，「不方便透露。」

08/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

林逸欣神經科診所婚宴精油膏網紅商品

