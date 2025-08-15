　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

▲里港警分局長邱逸樵警廣反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長邱逸樵警廣反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局統計7月轄內共發生8起「假網拍」詐欺案件，其中一名民眾在FB購買三星新款手機，貨到付款4,100元，卻收到VR眼鏡與濕紙巾，才驚覺遭騙報警。警方提醒，詐騙常以低價限量、貨到付款等話術誘騙，切勿輕信陌生賣家。

▲里港警分局長邱逸樵警廣反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長邱逸樵警廣反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

「網路購物詐騙」案件層出不窮，為提醒民眾提高警覺，里港警分局長日前接受警察廣播電臺電話專訪，深入解析常見的網購詐騙手法，並分享實用防範措施，呼籲民眾守護自身財產安全。

根據里港警分局統計，7月轄內共發生8起「假網拍」類型詐欺案件，其中一宗典型的案件為民眾在 Facebook 看見販售三星最新款手機的貼文，心動之下立即私訊賣家分別下單兩支，並以貨到付款方式收貨，共支付新臺幣 4100 元，沒想到，滿心期待拆開包裹後，竟是一副 VR 眼鏡與一包濕紙巾，這時才發現遭到詐騙，隨即報警求助，損失金額共計新臺幣 4100 元。

里港警方說，此類型詐騙常以「低價限量」、「超值優惠」、「貨到付款」等字眼吸引消費者上鉤，甚至假冒知名購物平台客服，藉口訂單出錯、重複扣款等理由，誘導民眾提供金融帳戶或操作ATM，以達到詐騙目的。

分局長邱逸樵特別呼籲民眾，在網路購物時一定要提高警覺，切勿被超低價的廣告所吸引，價格遠低於市價，往往暗藏詐騙陷阱，下單前請多方比價，並查詢賣家的名稱、電話與地址，看是否曾被檢舉或投訴，同時要確認購物網站的真偽，選擇網址安全、平台有保障的商家，切勿被引導到 LINE、Messenger 等私訊下單，以免失去保障，購物過程中，記得保留商品頁面與賣家資訊的截圖，收貨時全程錄影開箱，才能在遇到糾紛時，保護自身權益，避免成為詐騙受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／棒球隊車禍　多人傷勢嚴重
馬英九憤怒！稱賴清德「已不配擔任中華民國總統」
抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案
川普推美政府入股英特爾　台積電慘了！專家警告：更危險
找到了！北海道20多歲男遭熊拖走　現場3熊遭擊斃
快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬
搶案變慘案　台中新屋解約、賠售百萬等出場
爆郭智輝「快樂宴」遭經濟部喊告　侯漢廷再拋證據：有錯現在就告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

高雄轎車右轉不禮讓！18歲直行騎士遭撞飛　人車倒地送醫

快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬

快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

台中白目男「沒戴安全帽」一路逆騎險撞警車　竟是吸毒吸到茫

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

高雄轎車右轉不禮讓！18歲直行騎士遭撞飛　人車倒地送醫

快訊／立委議場亂鬥諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」　吳沛憶要賠5萬

快訊／廂型車國道追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

網路男友傳「病床照」討15萬！她衝銀行匯款　真相讓人拳頭硬了

台中白目男「沒戴安全帽」一路逆騎險撞警車　竟是吸毒吸到茫

高雄男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見這幕　他嚇醒被上銬

屏東死亡車禍！24歲女騎士追撞「停紅燈小貨車」　送醫搶救不治

短劇《十八歲太奶奶》破紀錄！爆紅神劇5看點「重孫子都是高顏值」

宮古島自由行安排！自駕跳島必訪最美跨海大橋　朝聖在地能量景點

白狼之子張瑋侵占公款未入監遭通緝　傳出早已離台至少半年

國道追撞防撞車！嘉義某國中棒球隊師生8傷　骨折、昏迷送醫搶救

申皓瑋左腳傷勢累積惡化　悍將打擊雙冠王暫下二軍觀察

U:NUS有虛擬分身了！　親戴VR體驗嚇到：近到想伸手摸

吳磊罕見PO文被猜「隔空挺趙露思」！　吳露可逃CP粉狂歡

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

社會熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

通緝白狼之子張瑋　判刑1年定讞後落跑

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

桃園「40公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

準大學生爬電塔拍日落慘死　高大成揭真相

更多熱門

相關新聞

詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

網路購物詐騙和「幽靈包裹」猖獗，去年民眾財損高達14.5億元，審計部報告指出，爭議跨境包裹未建立高風險寄件人追蹤查察機制、物流快遞業者對爭議包裹退款機制有欠完備，影響打詐成效，目前僅5家貨運業者有爭議包裹退款機制，但高達30家無公開退款資訊。

不打方向燈右轉遭攔查　酒駕男竟對警揮拳

不打方向燈右轉遭攔查　酒駕男竟對警揮拳

大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

大陸偽劣「白牌平板」銷台　500消費者被騙

機車鑰匙掉入水溝　警巧用長鈎相助

機車鑰匙掉入水溝　警巧用長鈎相助

買J-HOPE演唱會門票　粉絲慘被騙走1萬9

買J-HOPE演唱會門票　粉絲慘被騙走1萬9

關鍵字：

網購詐騙里港警局消費者警惕假網拍警方提醒

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面