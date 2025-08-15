網購三星手機收到「VR眼鏡+濕紙巾」　里港警揭假網拍陷阱

▲里港警分局長邱逸樵警廣反詐騙宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局統計7月轄內共發生8起「假網拍」詐欺案件，其中一名民眾在FB購買三星新款手機，貨到付款4,100元，卻收到VR眼鏡與濕紙巾，才驚覺遭騙報警。警方提醒，詐騙常以低價限量、貨到付款等話術誘騙，切勿輕信陌生賣家。

「網路購物詐騙」案件層出不窮，為提醒民眾提高警覺，里港警分局長日前接受警察廣播電臺電話專訪，深入解析常見的網購詐騙手法，並分享實用防範措施，呼籲民眾守護自身財產安全。



根據里港警分局統計，7月轄內共發生8起「假網拍」類型詐欺案件，其中一宗典型的案件為民眾在 Facebook 看見販售三星最新款手機的貼文，心動之下立即私訊賣家分別下單兩支，並以貨到付款方式收貨，共支付新臺幣 4100 元，沒想到，滿心期待拆開包裹後，竟是一副 VR 眼鏡與一包濕紙巾，這時才發現遭到詐騙，隨即報警求助，損失金額共計新臺幣 4100 元。

里港警方說，此類型詐騙常以「低價限量」、「超值優惠」、「貨到付款」等字眼吸引消費者上鉤，甚至假冒知名購物平台客服，藉口訂單出錯、重複扣款等理由，誘導民眾提供金融帳戶或操作ATM，以達到詐騙目的。

分局長邱逸樵特別呼籲民眾，在網路購物時一定要提高警覺，切勿被超低價的廣告所吸引，價格遠低於市價，往往暗藏詐騙陷阱，下單前請多方比價，並查詢賣家的名稱、電話與地址，看是否曾被檢舉或投訴，同時要確認購物網站的真偽，選擇網址安全、平台有保障的商家，切勿被引導到 LINE、Messenger 等私訊下單，以免失去保障，購物過程中，記得保留商品頁面與賣家資訊的截圖，收貨時全程錄影開箱，才能在遇到糾紛時，保護自身權益，避免成為詐騙受害者。