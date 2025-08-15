高雄男拒檢亡命飛車！上橋撞燈桿搜出「喪屍菸彈」　2男狼狽被逮

▲高雄男拒檢亡命飛車！自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一部租賃小客車今（15）日清晨5點多因違規紅燈越線，引來巡邏員警關注上前攔查，沒想到該車見狀竟拒檢逃逸，沿途違規闖紅燈，最終衝上楠梓惠豐橋自撞燈桿才停下。警方在車內搜出二級毒品依托咪酯煙彈（喪屍菸彈）1顆，依現行犯逮捕41歲駕駛洪男及28歲乘客洪男。

仁武分局員警今日清晨巡邏行經仁武區鳳仁路時，發現一輛租賃小客車違規，便上前盤查，駕駛見狀心虛，便沿途違規闖紅燈及不依規定駕車等多項交通違規。

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！警一路狂追逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警沿途開啟警示燈保持安全距離約6分鐘（約2.7公里），持續間斷以廣播器及喇叭多次示意停車受檢，最終該車於楠梓區惠豐橋自撞燈桿才停下，所幸現場未波及其他往來車輛。

員警隨後上前破窗強勢逮人，在車內查獲二級毒品依托咪酯煙彈（喪屍菸彈）1顆（殘渣）違禁品，依現行犯逮捕41歲駕駛洪男、28歲乘客洪男，兩人均意識清楚、頭部擦傷送醫包紮傷口。

▲高雄男上橋自撞燈桿，車內搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案訊後依刑法公共危險、毒品危害防制條例罪嫌送辦。另針對拒檢逃逸、危險駕駛、紅燈越線、闖紅燈、變換車道未打方向燈、左轉未駛入內車道、多車道未依規定駕車及逆向行駛等交通違規掣單舉發，合計最高可處新台幣93,000元罰鍰。