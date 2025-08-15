　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男拒檢亡命飛車！上橋撞燈桿搜出「喪屍菸彈」　2男狼狽被逮

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！上橋自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男拒檢亡命飛車！自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一部租賃小客車今（15）日清晨5點多因違規紅燈越線，引來巡邏員警關注上前攔查，沒想到該車見狀竟拒檢逃逸，沿途違規闖紅燈，最終衝上楠梓惠豐橋自撞燈桿才停下。警方在車內搜出二級毒品依托咪酯煙彈（喪屍菸彈）1顆，依現行犯逮捕41歲駕駛洪男及28歲乘客洪男。

仁武分局員警今日清晨巡邏行經仁武區鳳仁路時，發現一輛租賃小客車違規，便上前盤查，駕駛見狀心虛，便沿途違規闖紅燈及不依規定駕車等多項交通違規。

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！上橋自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！警一路狂追逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！上橋自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警沿途開啟警示燈保持安全距離約6分鐘（約2.7公里），持續間斷以廣播器及喇叭多次示意停車受檢，最終該車於楠梓區惠豐橋自撞燈桿才停下，所幸現場未波及其他往來車輛。

員警隨後上前破窗強勢逮人，在車內查獲二級毒品依托咪酯煙彈（喪屍菸彈）1顆（殘渣）違禁品，依現行犯逮捕41歲駕駛洪男、28歲乘客洪男，兩人均意識清楚、頭部擦傷送醫包紮傷口。

▲▼高雄男拒檢亡命飛車！上橋自撞燈桿搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男上橋自撞燈桿，車內搜出「喪屍菸彈」，2男狼狽被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

全案訊後依刑法公共危險、毒品危害防制條例罪嫌送辦。另針對拒檢逃逸、危險駕駛、紅燈越線、闖紅燈、變換車道未打方向燈、左轉未駛入內車道、多車道未依規定駕車及逆向行駛等交通違規掣單舉發，合計最高可處新台幣93,000元罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騙過刷卡機！　2000多萬遭盜刷
呂秀蓮建議賴清德辭黨主席　王世堅：呂副其實很多看法是對的
韓女偶像消失3個月突告白「罹患血癌」　剃髮戴帽病床照曝
台女遊沖繩「凌晨頭痛」竟是腦出血　砸255萬專機緊急返台
普發1萬案將送立院　卓揆：朝野通過後會用最快速度編定預算
才考上大學…20歲男「爬上電塔」慘成焦屍！　女友全程目擊
黃立成轉作空頭司令！　獲利10億清倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

國道未繫安全帶！細肩帶女駕駛遭罰3000　辯易刮傷鎖骨拉置下方

千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

剛成年被詐團當「免費」車手　嘉義男下場要關1年3個月

荒唐畫面曝！桃園男遭「闖紅燈轎車撞」　6人棄車裝沒事逃了

浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

快訊／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線　30歲男救出送醫

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！女友全程目擊

男拿水果刀搭捷運！辯：廚師帶刀很正常　三字經辱警下場曝

與同學有嫌隙！台南2女國中生帶球棒到校堵人　放學師生看到嚇壞

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

國道未繫安全帶！細肩帶女駕駛遭罰3000　辯易刮傷鎖骨拉置下方

千萬邁巴赫鑽車陣！假右轉真超車　騎士送3罰單酸：塞車太委屈

剛成年被詐團當「免費」車手　嘉義男下場要關1年3個月

荒唐畫面曝！桃園男遭「闖紅燈轎車撞」　6人棄車裝沒事逃了

浪高2公尺照樣出勤！　海巡颱風天兩度赴小琉球送傷病患就醫

快訊／西子灣風景區濺血！公廁急拉封鎖線　30歲男救出送醫

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！女友全程目擊

男拿水果刀搭捷運！辯：廚師帶刀很正常　三字經辱警下場曝

與同學有嫌隙！台南2女國中生帶球棒到校堵人　放學師生看到嚇壞

從書寫愛情故事的部落客變反共KOL　「李老師」疑遭中共僱黑手黨威脅

「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！F奶、24腰火辣曲線乍現　視角太邪惡

青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

馬文君拒絕出席罷免說明會　罷團批「傲慢踐踏公民權利」

逾9成勞工嘆薪水不夠用　5成上班族慘成「月底吃土族」

非法程式騙過刷卡機！3周狂買千萬　台中警破20人智慧盜刷集團

李沐變Miu Miu女孩想整套打包穿去圖書館　水晶襪配胸衣知性龐克範本

1天連跑2次急診「為什麼男孩這麼皮」！林舒語崩潰：媽媽心真的累

美特勤局數百人出動！強化美俄峰會維安　俄外長抵阿拉斯加

七期百坪「奎克咖啡」找到新租客　餐飲大咖租金砍8折進駐

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

社會熱門新聞

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

不爽被要求去找工作…逆孫「持刀捅死阿嬤」！村長曝背景

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

狼父兩度性侵未成年女兒！判5年半

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

才說「不可能只賠30萬」客運撞死女大生：多給3萬

高雄左營27歲女深夜12樓墜下　掉落花圃身亡

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

即／20歲男「爬電塔觸電」火燒山　台電斷電才能送醫

小琉球「田老大」甩大學生巴掌！　Cheap：別惹地頭蛇

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

縱放通緝犯、收賄包庇賭場　新北劣警被起訴

更多熱門

相關新聞

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

台灣金聯子公司再出手　市價83折搶下蛋黃區小宅

房市買氣冷，還是有民眾到法拍市場撿便宜。高雄蛋黃區大樓8樓有住戶因清償票款強制執行，該戶14日進行二拍，吸引2組人馬搶標，最後加價82萬元，由台灣金聯子公司力興資產以850萬元得標，換算約市價83折。

高雄風災3人染類鼻疽亡

高雄風災3人染類鼻疽亡

嬰屍掉出垃圾袋！泰國清潔隊嚇壞

嬰屍掉出垃圾袋！泰國清潔隊嚇壞

70年廢墟8600萬成交　新屋主曝開發進度

70年廢墟8600萬成交　新屋主曝開發進度

碎屍案開庭檢辯就鑑定範圍激烈爭辯

碎屍案開庭檢辯就鑑定範圍激烈爭辯

關鍵字：

高雄逃逸車毒品警方逮捕

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

民進黨前議員肝癌病逝　享年58歲

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面