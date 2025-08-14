5歲姊調汽車座椅「壓死2歲弟」！母回頭見兒臉色鐵青　崩潰急送醫

▲上海一對父母控告汽車公司產品設計不良，害他的小孩無辜遭壓死。（示意圖，非當事汽車，取自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

大陸上海發生一起駭人意外！一名5歲女童在車上調整座椅，意外壓住坐在後排的2歲弟弟頭部，造成缺氧缺血性腦病變，送醫後搶救無效身亡。悲劇發生後，父母將汽車公司告上法院，指控車輛設計有缺陷並求償人民幣200萬元（約新台幣835萬元），但最終遭法院駁回，法官更痛斥家長監護失職。

綜合陸媒報導，事件發生在2023年5月1日，宗姓父親駕駛廂型車載妻小出遊，妻子與5歲女兒坐在第二排，2歲7個月的兒子獨坐第三排左側座位。途中，女兒將自己的座椅調到最低位置，母親轉頭查看時才發現座椅已長時間壓住兒子頭部，孩子當場失去意識，全身青紫。宗父急忙將兒子送醫，但仍因缺氧性腦病不治。

兩名家長認為涉案車輛未設置明顯警示，座椅也缺乏自動回縮功能，存在設計缺陷，導致意外發生，遂向汽車公司提告，要求公開道歉並賠償醫療費、死亡賠償金、喪葬費及精神撫慰金共計人民幣200萬元。汽車公司則辯稱，車輛已通過國家強制認證並符合標準，《使用手冊》明確警告兒童必須使用保護裝置，避免嚴重或致命傷害。

上海市浦東新區人民法院近日審理後認為，《使用手冊》已載明安全規範，家長卻未讓2歲幼兒乘坐安全座椅，且在行車過程中疏於看顧，甚至讓5歲女兒自行操作座椅，屬於多重監護疏失，才釀成悲劇，因此駁回所有訴訟請求。



