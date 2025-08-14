　
社會 社會焦點 保障人權

碎屍案首度開庭！3被害人家屬哀傷現身　法官同意張介宗可緘默

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲73歲的張介宗涉嫌殺害三名婦人並棄屍。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，高雄地院今（14）日首度召開準備程序庭，檢察官指控73歲的張介宗涉嫌狠心殺害大嫂及兩名老婦，還將她們殘忍肢解、棄屍大排水溝，但張介宗認為檢察官指控的犯罪「都不是事實」；在程序庭中，檢察官和辯護律師就張介宗的量刑鑑定是否包括犯罪動機、成因進行犯罪剖繪進行激烈爭辯，法官最後裁示，將交由專業的鑑定機構來決定鑑定範圍，張介宗則可以選擇拒答或保持緘默。

去年11月底，張介宗涉嫌在高雄前鎮區自宅犯下駭人聽聞3件命案，連自家75歲嫂子也不放過，更對兩名年逾7旬的女性友人痛下毒手。案發後，張嫌冷血分屍，將屍塊分批投入5號船渠棄屍，令人髮指。

警方與檢方大動作展開搜索，陸海空搜救隊輪番上陣，成功打撈出多具屍塊，並在張嫌住處發現血跡、凶器等證物。經過法醫艱辛比對鑑定，確認死者身份，全案終於水落石出，打撈到的人類頭骨，也確認是張介宗大嫂的頭骨。

▲▼張介宗開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲張介宗殺人案今日召開準備程序庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

儘管證據鐵證如山，張男卻仍狡辯否認犯案，僅承認3名婦人曾到訪家中，拒不認罪，檢方痛斥張介宗無人性，於5月28日將他依殺人重罪起訴，並求處3個死刑。

高雄地院今日召開準備程序庭，未來將由國民法官參與審判，3名受害者家屬也首度出庭，但三人全程都不發一語；張介宗則是對於檢察官指控的犯罪認為都「不是事實」，因為他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，與社會無爭，而且他和被害人是熟識的朋友，怎麼可能殺了她們？

程序庭上，蒞庭的檢察官和張介宗的辯護律師，雖都同意由凱旋醫院進行鑑定，但雙方對張介宗的鑑定範圍卻出現不同意見，檢察官希望鑑定團隊能加入犯罪學專家，以針對張介宗的犯罪動機、成因、需求進行犯罪剖繪，作為量刑的參考。

但辯護律師認為，量刑前鑑定和未來社會復歸的可能性評估，不應將犯罪心理成因、心理剖繪列為法院囑託事項，因為張介宗否認犯罪，相關鑑定可能有違不自證己罪之疑慮。

最後法官裁示，鑑定範圍將交由專業鑑定機關決定，但張介宗則可以選擇拒答或保持緘默，相關庭審則將在鑑定報告出爐後，擇期舉行。

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

