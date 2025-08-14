擁37公分全球最大雕！　英男洗澡「看不到腳」滑倒摔斷手

▲ 陰莖太大對巴爾的日常生活帶來不便。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國41歲男子馬特巴爾（Matt Barr）擁有經醫學認證的「全球最大雕」，傲人尺寸卻反而為他帶來一連串災難，日前洗澡時甚至因視線被陰莖擋住而滑倒，導致肩膀骨折。

《每日星報》報導，來自倫敦的AI專家巴爾生殖器長度達14.5英寸（約37公分），已獲醫學界獨立驗證為「世界最大」，他的陰莖模型近期更在冰島陰莖博物館展出，但這項殊榮卻讓他在日常生活中困難重重。

巴爾向媒體說明，「這是非常尷尬的意外，陰莖這麼大帶來的一個問題是我很難看到自己的腳，尤其是淋浴的時候，動作太快時也會影響平衡。」

他回憶事發經過，「我當時趕著去上班，沒注意到浴缸裡殘留的沐浴乳，因為我的視線裡只有我的陰莖，結果踩到沐浴乳滑了一跤，摔出浴缸頭部著地，肩膀撞上地板造成兩處骨折。」

事實上，這並非巴爾第一次因雄偉尺寸遇上麻煩。他透露過去曾多次在公共場所發生尷尬遭遇，包括在度假村游泳時被管理人員要求離開，因為濕透的泳褲過於貼身，令他無奈表示，「我現在不敢去一般度假村或飯店泳池，只能尋找更偏僻的地點。」

儘管巴爾已經康復，但也坦言現在連私人浴室都讓他感到恐懼，已購買防滑墊來預防類似意外。他感嘆，「這是異常身體結構帶來的諸多不便之一，沒人會想到這些小細節。」