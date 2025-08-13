楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

▲颱風楊柳已登陸台東太麻里。（中央氣象署提供）

中度颱風楊柳稍早正式登陸台灣，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，氣象粉專今po文表示，這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一，他們也示警提到，北北基風最強的時候會落在颱風登陸到遠離海峽中線前，「換句話說就是下班時段，大家自求多福、小心注意。」

氣象署目前公布資訊，颱風楊柳已登陸台東太麻里，以每小時29轉36公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時155公里，相當於14級風），瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時191公里，相當於16級風）。其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投及台中以南陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

▲楊柳颱風暴風圈籠罩半個台灣，北台灣雖然未在暴風圈內，但風力感受仍相當明顯。（中央氣象署提供）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads貼文，提到颱風飆車中，這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一，他們也列出重點提醒，台東人應該收到強風告警了，登陸點風力目前看14級起跳，真的皮要繃緊緊啦。

至於西部地區也有許多要留意部分，南部現在沒事是正常的，因風雨在颱風登陸後才開始，到時會蠻有感覺的；北北基一早應該覺得風不小，但風最強的時候會落在颱風登陸到遠離海峽中線前，「換句話說就是下班時段，大家自求多福、小心注意。」



