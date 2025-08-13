快訊／18縣市豪大雨特報　楊柳颱風甩雨「4地紅色警戒」

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對18縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（13日）下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增加；台東縣地區、花蓮縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：13日下午至14日晨

＊大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣

＊豪雨：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島

＊大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，受中度颱風楊柳影響，今日白天是風雨最強的時候，目前東半部的風勢、雨勢均明顯偏大，下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增強；花、東、高、屏山區有局部大豪雨，花、東、嘉、南、高、屏地區及宜蘭山區有局部豪雨，中、彰、投、雲、嘉、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖亦有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，晚上颱風中心會經澎湖附近海面，隨後朝福建方向前進，強度方面將逐漸減弱，今晚台灣本島的風雨會逐漸趨緩，剩金門風雨仍大。

氣溫方面，嘉義以南及東半部高溫約27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生的機率。



▲楊柳颱風已於下午登陸台東太麻里。（圖／氣象署提供）



資料來源：氣象署