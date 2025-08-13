元和雅醫美被勒索！　離職醫竟貼「女病患裸照」對號入座

▲柯安達是南部頗具知名度的醫美醫師，他上月下旬離開元和雅後，即轉赴其他診所上班。（圖／鏡週刊提供，下同）

本月1日，柯安達又在社群媒體臉書、Instagram、Threads上，揭露診所遭恐嚇，甚至如對號入座般，表示自己不是恐嚇取財主謀，還寫下不自殺聲明，急著撇清關係，讓外界霧裡看花。誇張的是，柯安達從上月下旬即不再進元和雅上班，不久就改到其他醫美診所就職，他在社群連發二封聲明，其中一封提及他也收到恐嚇信，信中指控他非法醫療拍攝，他是不得已才離開元和雅，為了證明不是恐嚇案主嫌，還貼上信件內容與四張由他檢查赤裸上身的女患者照片為憑。

雖然照片的女患者被打上馬賽克，但他將在診所為病患診療的照片散布於眾，沒幾天在他的Threads上也有一堆轉貼或分享，不但遭批枉顧醫學倫理，更極可能吃上官司。一名法界人士告訴本刊，由於當事人明知有人以非法竊取或偷拍取得的影像，即便透過馬賽克再加工而無法辨識被害人也一樣觸法。

▲元和雅遭恐嚇後，不但表明在第一時間報警，並質疑K醫師既然自爆在5月就被恐嚇，為何至今仍不報案。

早在13年前，富少李宗瑞被控下藥迷姦一堆被害人就是明顯案例，當時一家日報記者從網路下載偷拍照片，打了馬賽克便進行報導，事後包括撰稿記者及審稿主管都遭院檢認定涉及妨害祕密罪起訴及判刑定讞，因此，不論柯安達Po照目的為何，都已涉及妨害祕密罪嫌。

此外，南韓首爾前年也驚爆整形診所內部影片外流，駭客入侵監視系統，將患者脫衣畫面放到中國色情網站供人觀看，被害者不乏知名藝人，估計超過30名韓星受害，診所未被恐嚇取財，卻發現被駭客入侵的監視器品牌是遭多國政府禁止裝設的「海康威視」製造。

▲高雄市刑大組成專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，元和雅勒索案的幕後藏鏡人呼之欲出。

根據韓國媒體報導，受害的整形外科診所在手術室、皮膚管理室及更衣室等地點都裝有連網監視器。流出畫面可看到醫護人員進出、患者更衣和裸身接受治療等畫面，甚至清楚拍到臉部特徵。

由於中國知名餐飲海底撈加拿大店曾被揭露店內安裝眾多海康威視監視器，錄下的影像也回傳中國。美國聯邦傳播委員會早已認定海康威視等5家中國公司對美國國家安全構成威脅，而英、澳等多國政府也基於國安疑慮，禁止在政府機構裝設海康威視製造的監視器。



